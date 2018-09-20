Верховный суд России отказал немецкому концерну Siemens в рассмотрении жалобы на решения российских судов об отказе вернуть компании четыре газотурбинные установки для электростанции.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство ТАСС.

Турбины были поставлены немецкой компанией для строительства электростанции в Краснодарском крае, но были вывезены в оккупированный Россией Крым в обход санкций Евросоюза.

О поставке четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС стало известно в начале июля 2017 года.

Немецкая компания продала турбины для строительства электростанции в Краснодарском крае, однако они были перевезены на территорию оккупированного Крыма российским подрядчиком.

В декабре 2017 года арбитражный суд Москвы отказал Siemens в признании сделки о продаже турбин в Краснодарский край незаконной. Позднее немецкая компания проиграла апелляцию по этому делу.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова. В августе 2017 года Евросоюз расширил санкции против России, включив в санкционные списки три компании и трех человек, причастных к поставке турбин в оккупированный Крым.

Концерн прекратил поставки оборудования российским государственным компаниям.