ЧФ РФ вернул в строй столетний «металлолом»
|21:15 16.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Черноморский флот РФ готовит в оккупированном Севастополе старейшее в ВМФ РФ спасательное судно «Коммуна» к выходу в море после завершения докового ремонта.
Об этом сообщается на сайте минобороны РФ, передает Флот - 2017.
Экипаж 100-летнего спасательного судна «Коммуна», завершивший плановый доковый ремонт, сдал курсовую задачу по организации корабельной службы при стоянке в базе и приступил к подготовке к выполнению задач в море.
В течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование различных типов глубоководных спасательных аппаратов, отработает практическое взаимодействие с экипажем подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28 и расчётом необитаемого комплекса «Пантера Плюс».
Ранее сообщалось, что гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» - флагман ЧФ РФ – два года как не выходит в море и ждет модернизации, но в оккупированном Крыму нет технических возможностей, а в Северодонецк, потерявший ход корабль, буксировать затратно.
Справка:
«Коммуна» (до 1922 года - «Волхов») - морское вспомогательное судно Военно-Морского Флота РФ, спасатель подводных лодок, по конструкции - катамаран.
Старейшее судно ВМФ России, и старейшее в мире судно, фактически находящееся на вооружении: строительство начато в 1912 году, спуск на воду произведен в 1913 году.
Находится в составе Черноморского флота РФ.
Судно прошло модернизацию, оборудовано подводным роботом Seaeye Panther Plus.
Основные характеристики
Водоизмещение - 3100 т
Длина - 96 м
Ширина - 18,57 м
Высота - 8,40 м
Осадка - 3,65 м
Двигатели - 2 шестицилиндровых дизеля Рижского завода «Фельзер» мощностью по 600 л. с. (310 об/мин); впоследствии заменены дизелями Коломенского завода с близкими характеристиками; в 1954 году дизели были заменены на двигатели голландского производства
Дальность плавания - 4000 морских миль
Экипаж - 23 человека
Ещё на эту тему:
Россия реставрировала и модернизировала ядерную базу под Феодосией в аннексированном Крыму - Джемилев
В Европарламенте обсудят действия России в Азовском море
По предварительным расчетам перемещение "Айлендов" состоится в конце августа - начале сентября 2019 года
База ВМС Украины в Азовском море это комплекс "земля-море-воздух-подводное пространство"
ВМС Украины не допустят "второго Крыма" в Азовском и Черном море
Оккупанты Севастополя "распилят" 250 млн рублей выделенных на развитие "гражданского сектора" военного аэродрома Бельбек
Дивизионы комплексов "Бастион" и "Бал" подняты по тревоге на учениях в оккупированном Крыму
Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» принял участие в тренировке по отражению авиаудара
Авиация оккупантов отрабатывает воздушные бои
На побережье Азовского моря прошли военные учения
Хронологія кризи в Азовському морі - рішення РНБО по Азовському морю