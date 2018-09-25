Черноморский флот РФ готовит в оккупированном Севастополе старейшее в ВМФ РФ спасательное судно «Коммуна» к выходу в море после завершения докового ремонта.

Об этом сообщается на сайте минобороны РФ, передает Флот - 2017.

Экипаж 100-летнего спасательного судна «Коммуна», завершивший плановый доковый ремонт, сдал курсовую задачу по организации корабельной службы при стоянке в базе и приступил к подготовке к выполнению задач в море.

В течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование различных типов глубоководных спасательных аппаратов, отработает практическое взаимодействие с экипажем подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28 и расчётом необитаемого комплекса «Пантера Плюс».

Ранее сообщалось, что гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» - флагман ЧФ РФ – два года как не выходит в море и ждет модернизации, но в оккупированном Крыму нет технических возможностей, а в Северодонецк, потерявший ход корабль, буксировать затратно.

Справка:

«Коммуна» (до 1922 года - «Волхов») - морское вспомогательное судно Военно-Морского Флота РФ, спасатель подводных лодок, по конструкции - катамаран.

Старейшее судно ВМФ России, и старейшее в мире судно, фактически находящееся на вооружении: строительство начато в 1912 году, спуск на воду произведен в 1913 году.

Находится в составе Черноморского флота РФ.

Судно прошло модернизацию, оборудовано подводным роботом Seaeye Panther Plus.

Основные характеристики

Водоизмещение - 3100 т

Длина - 96 м

Ширина - 18,57 м

Высота - 8,40 м

Осадка - 3,65 м

Двигатели - 2 шестицилиндровых дизеля Рижского завода «Фельзер» мощностью по 600 л. с. (310 об/мин); впоследствии заменены дизелями Коломенского завода с близкими характеристиками; в 1954 году дизели были заменены на двигатели голландского производства

Дальность плавания - 4000 морских миль

Экипаж - 23 человека