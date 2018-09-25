В Европарламенте в ближайшие дни состоятся консультации относительно эскалации Россией ситуации в Азовском море.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Укринформ.

"На днях в Европарламенте состоятся консультации относительно эскалации Россией ситуации в Азовском море", - написал Климкин.

Он выразил надежду, что помог европарламентариям лучше «подготовиться» и понять ситуацию, намерения России, а также то, что мы можем и должны сделать вместе с Евросоюзом.