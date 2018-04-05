В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста

20:40 16.10.2018 0 комментариев Турция

Турецкие следователи, которые работали в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, нашли доказательства гибели журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает Haberler, передает Укринформ. 

«Согласно первым данным, полученным сотрудниками службы безопасности, расследующими исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашогги, есть признаки того, что он погиб», - проинформировало издание без предоставления подробностей.

Как известно, ночью турецкие правоохранители провели 9-часовой обыск консульства Саудовской Аравии в связи с подозрением в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Правоохранители не исключают, что в ходе следствия будет также проведен обыск резиденции консула Саудовской Аравии и проведены допросы лиц, которые могут быть причастны к событиям 2 октября, когда оппозиционный нынешней власти саудовский журналист Джамаль Хашогги зашел в здание консульства и пропал.

Сегодня Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с королем Салманом по поводу исчезновения и вероятного убийства саудовского журналиста. Ожидается, что завтра Помпео посетит Турцию, где ему будут представлены промежуточные результаты продолжающегося расследования.

Стало известно что Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Утейби покинул Турцию.



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