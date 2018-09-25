По предварительным расчетам перемещение "Айлендов" состоится в конце августа - начале сентября 2019 года
|20:23 16.10.2018
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|Крым
Сроки передачи обусловлены проведением регламентных работ, испытаниями с экипажами и перемещением "Айлендов" на судах в Черное море.
Было условие, чтобы в процесс были вовлечены только Министерство обороны США и Министерство обороны Украины. Мы это условие выполнили (Украина отменила нормы о том, что импорт для Минобороны мог проводить только "Укрспецэкспорт". - Ред.), рассказал командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко в интервью ВВС.
По предварительным расчетам, перемещение состоится в конце августа - начале сентября 2019 года.
Кто бы что ни говорил, в частности в российских СМИ, что они ржавые - нам передадут фактически новые корабли. Корпуса алюминиевые, никакой ржавчины там нет, - рассказал Воронченко.
Ресурс двигателей фактически нулевой. Аппаратура связи и навигации - современная, такая же, как используется на американских кораблях.
А мы их будем переоборудовать под наше артиллерийское вооружение.
Есть амбициозные программы по установке на них противоминных и противолодочных станций, а также станций противодиверсионной борьбы, - поделился командующий ВМС.
Были предложения относительно американского вооружения. Но у нас есть свое новое артиллерийское вооружение, которое не требует их типов боеприпасов.
"Аленды" могут появиться и в Азовском море. У них осадка очень маленькая, и при их скорости 30 узлов - для Азовского моря это очень хорошие катера.
На вопрос BBC News Украина: Есть ли возможность получить больше "Айлендов" от США?
Давайте этот контракт выполним. Не буду забегать вперед, но есть перспективы и варианты и относительно чего-то более мощного, - ответил Воронченко.
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