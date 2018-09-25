Сроки передачи обусловлены проведением регламентных работ, испытаниями с экипажами и перемещением "Айлендов" на судах в Черное море.

Было условие, чтобы в процесс были вовлечены только Министерство обороны США и Министерство обороны Украины. Мы это условие выполнили (Украина отменила нормы о том, что импорт для Минобороны мог проводить только "Укрспецэкспорт". - Ред.), рассказал командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко в интервью ВВС.

По предварительным расчетам, перемещение состоится в конце августа - начале сентября 2019 года.

Кто бы что ни говорил, в частности в российских СМИ, что они ржавые - нам передадут фактически новые корабли. Корпуса алюминиевые, никакой ржавчины там нет, - рассказал Воронченко.

Ресурс двигателей фактически нулевой. Аппаратура связи и навигации - современная, такая же, как используется на американских кораблях.

А мы их будем переоборудовать под наше артиллерийское вооружение.

Есть амбициозные программы по установке на них противоминных и противолодочных станций, а также станций противодиверсионной борьбы, - поделился командующий ВМС.

Были предложения относительно американского вооружения. Но у нас есть свое новое артиллерийское вооружение, которое не требует их типов боеприпасов.

"Аленды" могут появиться и в Азовском море. У них осадка очень маленькая, и при их скорости 30 узлов - для Азовского моря это очень хорошие катера.

На вопрос BBC News Украина: Есть ли возможность получить больше "Айлендов" от США?

Давайте этот контракт выполним. Не буду забегать вперед, но есть перспективы и варианты и относительно чего-то более мощного, - ответил Воронченко.