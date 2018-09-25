По решению СНБО, ВМС Украины увеличивает присутствие на Азовском море наращиванием катерной группировки, приходом кораблей и дислокацией морской пехоты и артиллерии.

Это делается по принципу совместного базирования.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко в интервью ВВС.

"На прошлой неделе мы получили совместный приказ Министерства образования и Министерства обороны о передаче бывшего филиала Запорожского университета. Там очень благоприятное размещение для управления базы."

"В дальнейшем, если будет ресурс, предусмотрено строительство причальной стенки и подразделений обеспечения" - рассказал Воронченко.

"Чтобы обеспечить всю номенклатуру - морскую, береговую и, вероятно, авиационную, - ведь там есть аэродромная сеть. То есть, будет комплекс "земля-море-воздух-подводное пространство"- добавил командующий ВМС.

По планам, основная база - Бердянск, а также пункты базирования Мариуполь и Геническ.

Ожидать следующего шага по расширению присутствия ВМСУ в Азовском море можно уже в ближайшее время.