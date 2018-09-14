На военной базе в Абхазии российские военные отрабатывают разведку наземных и морских целей
|19:36 16.10.2018
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|Россия
Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Абхазии в рамках проходящего учения отрабатывают разведку наземных и морских целей условного противника.
На полигонах Цабал, Нагвалоу и Гудаута в течение недельных учебно-боевых мероприятий мотострелков, артиллеристов и танкистов координаты разведанных командных пунктов, техники и скоплений пехоты условного противника будут оперативно передаваться от БЛА на пункты управления подразделений, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе выполнения поставленных задач расчеты беспилотников в условиях побережья Черного моря и горно-лесистой местности республики совершенствуют навыки по подготовке к работе и развертыванию комплексов БЛА, а также запуску аппаратов, сообщает пресс-служба.
Всего в учении принимают участие свыше 1500 военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе около 20 современных беспилотников.
Напомним, подразделения Южного военного округа совместно с морской пехотой Черноморского флота РФ 11 сентября провели десантирование и учебный бой на прибрежной линии полигона Нагвалоу в Абхазии.
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