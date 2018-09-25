Украинские Военно-морские силы готовы применить силу против российских сил в случае обострения ситуации в Азовском и Черном море.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко в интервью ВВС, которое цитирует Укринформ.

"Если будет какое-то обострение, мы применим силу. Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать - сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла…", – заявил Воронченко.

По его словам, ВМС Украины даже малыми силами на море способны выполнять соответствующий перечень заданий.

"Возможны столкновения. Но мы идем в соответствии с нормами морского права. Да, нас меньше, потенциал не таков, но свое задание будем выполнять... Второго Крыма не будет, ситуация не повторится", - заверил Воронченко.

Он констатировал, что РФ применяет новые методы гибридной войны. Задачи, которые они ставят перед собой: безопасность прохождения по Керченскому проливу, борьба с браконьером и контрабандой, свободное судоходство - это все является фейком, отметил Воронченко. Основные зоны внимания - влияние на экономику Украины, банкротство наших портов, социальная дестабилизация в Приазовье, а также препятствие свободному судоходству в Азовском море. "Бердянск и Мариуполь потеряли большую долю прибыли из-за остановки судов", - сказал он.

Воронченко считает, что РФ может пойти еще дальше в дестабилизации причерноморских областей, чтобы повлиять на определенные слои населения, будто власть Украины не в состоянии обеспечить свободное судоходство в Азовском море. Россия имеет разветвленную систему базирования, что дает ей возможность оперативно контролировать большую часть Азовского моря.

"Но мы ожидали это. Применяем определенные шаги и будем наращивать силы, чтобы на их непрямые действия отвечать такими же непрямыми действиями", - сказал он.