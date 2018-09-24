Крымские перевозчики ожидают спецразрешения на перевозку опасных грузов по Керченскому мосту
|18:57 16.10.2018
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|Крым
Крымские перевозчики подали в управление Ространснадзора по оккупированному Крыму заявки на начало перевозок опасных грузов по Керченскому мосту.
В конце минувшей недели поступило три таких обращения, сообщили Крым Информу в ведомстве.
«В наши полномочия входит выдача спецразрешений после согласования с владельцами автодорог и объектов транспортной инфраструктуры, через которые двигаются транспортные средства. Но это только на опасные грузы повышенной опасности от бензина и выше – радиоактивные вещества, взрывчатые, опасные химические вещества, – пояснил замначальника межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора по оккупированному Крыму Тофик Сулейманов. – У нас есть три обращения с просьбой выдать спецразрешения через эти маршруты (Керченский мост)».
Он сообщил, что заявки крымских перевозчиков отправлены на согласование оператору Крымского моста – ФКУ «Упрдор «Тамань».
«Если владелец моста или временно распоряжающийся им – ФКУ «Упрдор «Тамань» – согласует такой проезд, то и вопросов никаких не будет», – отметил Сулейманов.
В настоящее время перевозка опасных грузов по Керченскому мосту ограничена. Транспортные компании вынуждены пользоваться паромной переправой, чтобы доставить грузы на аннексированный полуостров.
В начале октября министр транспорта Россиской Федерации Евгений Дитрих заявил, что бензовозы начнут получать разрешения на проезд по Керченскому мосту в течение полутора-двух месяцев.
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