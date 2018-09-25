Летчиков морской авиации ЧФ РФ учать ползать по горам оккупированного Крыма
|18:30 16.10.2018
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|Крым
Экипажи самолётов морской авиации Черноморского флота в соответствии с выполнением плановой программы по выживанию на земле в различных условиях приступили к занятиям по горной подготовке.
Специальные курсы проходят в горно-лесистой местности на одном из полигонов в оккупированном Крыму, сообщает пресс-служба МО России.
В ходе двухдневного сбора военнослужащие изучат основные принципы выживания в автономных условиях, порядок применения аварийно-спасательных средств, способы ориентирования на местности, а также основы оказания первой медицинской помощи в случае получения травм при приземлении.
В рамках прохождения курса летчики под руководством специальных инструкторов научатся основам скалолазания и преодоления горных препятствий.
Завершится сбор марш-броском по горно-лесистой местности, в ходе которого весь личный состав набора применит полученные знания.
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