Экипажи самолётов морской авиации Черноморского флота в соответствии с выполнением плановой программы по выживанию на земле в различных условиях приступили к занятиям по горной подготовке.

Специальные курсы проходят в горно-лесистой местности на одном из полигонов в оккупированном Крыму, сообщает пресс-служба МО России.

В ходе двухдневного сбора военнослужащие изучат основные принципы выживания в автономных условиях, порядок применения аварийно-спасательных средств, способы ориентирования на местности, а также основы оказания первой медицинской помощи в случае получения травм при приземлении.

В рамках прохождения курса летчики под руководством специальных инструкторов научатся основам скалолазания и преодоления горных препятствий.

Завершится сбор марш-броском по горно-лесистой местности, в ходе которого весь личный состав набора применит полученные знания.