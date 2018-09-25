На Херсонщине на КПВВ "Каланчак", что на админгранице с анексированным Крымом, на протяжении прошедших выходных инспекторы Укртрансбезопасности составили более 30 актов и 8 протоколов на выявленных там нелегальных автоперевозчиков.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Черноморского межрегионального управления Укртрансбезопасности Игорь Пастух, передает Укринформ.

"Большинство жителей Украины спит... Инспекторы Укртрансбезопасности в данный момент отрабатывают КПВВ "Каланчак". Только за последние три дня инспекторами было составлено более 30 актов и 8 протоколов на нелегальных перевозчиков. Финансовая санкция предусматривает штраф от 1700 до 17000 гривен", - написал Пастух.

Во время проверок со стороны нелегальных перевозчиков были и просьба не применять санкции, и желание договориться, и даже угрозы. "Некоторые нелегалы пообещали провокации в отношении меня и инспекторов в ближайшее время", - отметил председатель Черноморского межрегионального управления Укртрансбезопасности.

Напомним, на Херсонщине 3 октября Управление транспорта и связи ОГА приняло решение об объявлении конкурса для автоперевозчиков на обслуживание внутриобластных маршрутов, в частности, в направлении контрольных пунктов въезда-выезда на админгранице с Крымом. Подача автоперевозчиками документов на участие в конкурсе продлится до 19 октября. Сам конкурс состоится 5 ноября в соответствии с Законом Украины "Про автомобильный транспорт" и "Порядком проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования", утвержденного постановлением Правительства 3 декабря 2008 года № 1081 (с изменениями).

На территории Херсонщины на админгранице с Крымом находятся три контрольные пункты въезда-выезда "Чаплинка" и "Каланчак" (Каланчакский район) и "Чонгар" (Генический район).