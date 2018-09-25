На админгранице с оккупированным Крымом начали "отрабатывать" выявленных там нелегальных автоперевозчиков

17:07 16.10.2018 0 комментариев Крым

На Херсонщине на КПВВ "Каланчак", что на админгранице с анексированным Крымом, на протяжении прошедших выходных инспекторы Укртрансбезопасности составили более 30 актов и 8 протоколов на выявленных там нелегальных автоперевозчиков.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Черноморского межрегионального управления Укртрансбезопасности Игорь Пастух, передает Укринформ.

"Большинство жителей Украины спит... Инспекторы Укртрансбезопасности в данный момент отрабатывают КПВВ "Каланчак". Только за последние три дня инспекторами было составлено более 30 актов и 8 протоколов на нелегальных перевозчиков. Финансовая санкция предусматривает штраф от 1700 до 17000 гривен", - написал Пастух.

Во время проверок со стороны нелегальных перевозчиков были и просьба не применять санкции, и желание договориться, и даже угрозы. "Некоторые нелегалы пообещали провокации в отношении меня и инспекторов в ближайшее время", - отметил председатель Черноморского межрегионального управления Укртрансбезопасности.

Напомним, на Херсонщине 3 октября Управление транспорта и связи ОГА приняло решение об объявлении конкурса для автоперевозчиков на обслуживание внутриобластных маршрутов, в частности, в направлении контрольных пунктов въезда-выезда на админгранице с Крымом. Подача автоперевозчиками документов на участие в конкурсе продлится до 19 октября. Сам конкурс состоится 5 ноября в соответствии с Законом Украины "Про автомобильный транспорт" и "Порядком проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования", утвержденного постановлением Правительства 3 декабря 2008 года № 1081 (с изменениями).

На территории Херсонщины на админгранице с Крымом находятся три контрольные пункты въезда-выезда "Чаплинка" и "Каланчак" (Каланчакский район) и "Чонгар" (Генический район).



Ещё на эту тему:

13:15 16.10.2018
В небе оккупированного Симферополя опять прогремел мощный взрыв
12:01 16.10.2018
Оккупанты преднамеренно уничтожают крупнейшую в Крыму птицефабрику / Видео
15:08 12.10.2018
ФСБ РФ задержала двух украинцев, которые ловили рыбу в Азовском море
13:40 12.10.2018
Россия принимает меры, чтобы прекратить "коллективное наказание жителей Крыма"
13:13 12.10.2018
Путин намерен превратить Ливию в "новую Сирию", используя тактику, которую он применил в Крыму – Таблоид The Sun
11:26 12.10.2018
Оккупанты оштрафовали магазин в Симферополе за товары с символикой FIFA
09:15 12.10.2018
Икона Богородицы из Одесской области в одно время оказалась в Румынии и в оккупированном Крыму / Фото
08:08 12.10.2018
В Бахчисарайском районе оккупантами дана команда выявлять владельцев сельхозземель
07:47 12.10.2018
Накануне мониторинга ЮНЕСКО в РФ заговорили о создании на ЮБК "комплексного культурного объекта"
07:27 12.10.2018
За незаконную переправку моряков в оккупированный Крым обвиняемый получил пять лет
07:07 12.10.2018
В оккупированном Армянске не разрешили митинг в марлевых повязках и отменили концерт
20:33 11.10.2018
Оккупанты пришли к жительнице Армянска после ее призыва выйти к "властям" из-за выбросов
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
13:46 16.10.2018
В столице Армении открыли первый памятник Тарасу Шевченко
15:36 11.10.2018
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
13:58 10.10.2018
США увеличат финансовую помощь Армении
14:56 05.10.2018
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72
Все новости страны
Болгария Болгария
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
Все новости страны
Греция Греция
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
10:37 12.10.2018
В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
16:57 11.10.2018
Разведка США раскрыла Греции планы РФ по Македонии
14:15 11.10.2018
Авиакомпания Греции на три месяца приостановит полеты в Украину
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
15:08 09.10.2018
Тирасполь вооружается системами «Град» последнего поколения / Фото
13:47 09.10.2018
Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
Все новости страны
Россия Россия
19:36 16.10.2018
На военной базе в Абхазии российские военные отрабатывают разведку наземных и морских целей
18:03 16.10.2018
В составе Авиационной коллегии при правительстве РФ произошли кадровые ротации
16:41 16.10.2018
В Черногории арестовали "Ночных волков" Путина, сопровождавших сербского патриарха
15:25 16.10.2018
За молитвы в храмах Константинопольского патриархата верующих РПЦ ждет наказание
Все новости страны
Румыния Румыния
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
Все новости страны
Турция Турция
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
16:02 12.10.2018
Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
11:53 12.10.2018
В Турции начинается суд над американским пастором Брансоном
Все новости страны
Украина Украина
20:23 16.10.2018
По предварительным расчетам перемещение "Айлендов" состоится в конце августа - начале сентября 2019 года
19:59 16.10.2018
База ВМС Украины в Азовском море это комплекс "земля-море-воздух-подводное пространство"
19:19 16.10.2018
ВМС Украины не допустят "второго Крыма" в Азовском и Черном море
18:57 16.10.2018
Крымские перевозчики ожидают спецразрешения на перевозку опасных грузов по Керченскому мосту
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс