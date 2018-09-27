В Черногории арестовали "Ночных волков" Путина, сопровождавших сербского патриарха
|16:41 16.10.2018
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|Россия
Полиция Черногории задержала четырех байкеров российского прокремлевского клуба "Ночные волки", сопровождавших сербского патриарха Иринея во время его визита в страну.
Об этом пишет Balkan Insight, передает Укринформ.
"Полиция Черногории ненадолго задержала четырех членов российского прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки", сопровождавших главу сербской православной церкви в стране", - говорится в сообщении.
Лидер "Ночных волков" Александр "Хирург" Залдостанов заявил, что в понедельник, 15 октября, полиция задержала четырех членов черногорского отделения российского пропутинского мотоклуба, когда они сопровождали сербского православного патриарха Иринея, который посетил Черногорию.
Как отмечается, в полиции Черногории объяснили, что байкеров задержали для проверки их личности и выяснения, в каком качестве они сопровождали патриарха. Полиция отпустила задержанных через несколько часов, поскольку оснований для ареста не было.
Крупнейший в России мотоклуб "Ночные волки" хорошо известен своими тесными связями с президентом Владимиром Путиным. Организация финансируется Кремлем, а также сотрудничает с Русской православной церковью.
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