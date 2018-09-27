Полиция Черногории задержала четырех байкеров российского прокремлевского клуба "Ночные волки", сопровождавших сербского патриарха Иринея во время его визита в страну.

Об этом пишет Balkan Insight, передает Укринформ.

"Полиция Черногории ненадолго задержала четырех членов российского прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки", сопровождавших главу сербской православной церкви в стране", - говорится в сообщении.

Лидер "Ночных волков" Александр "Хирург" Залдостанов заявил, что в понедельник, 15 октября, полиция задержала четырех членов черногорского отделения российского пропутинского мотоклуба, когда они сопровождали сербского православного патриарха Иринея, который посетил Черногорию.

Как отмечается, в полиции Черногории объяснили, что байкеров задержали для проверки их личности и выяснения, в каком качестве они сопровождали патриарха. Полиция отпустила задержанных через несколько часов, поскольку оснований для ареста не было.

Крупнейший в России мотоклуб "Ночные волки" хорошо известен своими тесными связями с президентом Владимиром Путиным. Организация финансируется Кремлем, а также сотрудничает с Русской православной церковью.