Оккупационные власти Севастополя дополнительно выделили 250 млн рублей на развитие гражданского сектора аэродрома Бельбек.

Об этом заявил "вице-губернатор" Илья Пономарев, комментируя принятые сегодня "депутатами", так называемого "Законодательного собрания" оккупированного Севастополя, изменения в бюджет 2018-2020 годов, сообщает Крыминформ.

«Здравый смысл восторжествовал. Мы получили сегодня изменения в бюджет. Поправки правительства в части перераспределения средств были сегодня поддержаны депутатами, за что им огромное спасибо», – заявил Пономарев.

Он уточнил, что поправки в бюджет предусматривают выделение дополнительных 250 млн рублей на модернизацию гражданского сектора аэропорта Бельбек.

«Это позволит городу стать акционером аэропорта Симферополь и просто физически начать выполнять проект по модернизации аэродромной инфраструктуры гражданского сектора аэропорта Бельбек», – пояснил Пономарев и добавил, что ранее на модернизацию аэродрома планировалось направить 500 млн рублей.

После аннексии Крыма минобороны оккупантов разместило там истребительный авиаполк. В 2014 году Бельбек был включен в перечень аэродромов совместного базирования. Здесь планируют построить вторую взлетно-посадочную полосу.

Как сообщалось, оккупанты решили оставить аэропорт Бельбек "преимущественно военным".