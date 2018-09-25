Оккупанты Севастополя "распилят" 250 млн рублей выделенных на развитие "гражданского сектора" военного аэродрома Бельбек
|17:34 16.10.2018
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|Крым
Оккупационные власти Севастополя дополнительно выделили 250 млн рублей на развитие гражданского сектора аэродрома Бельбек.
Об этом заявил "вице-губернатор" Илья Пономарев, комментируя принятые сегодня "депутатами", так называемого "Законодательного собрания" оккупированного Севастополя, изменения в бюджет 2018-2020 годов, сообщает Крыминформ.
«Здравый смысл восторжествовал. Мы получили сегодня изменения в бюджет. Поправки правительства в части перераспределения средств были сегодня поддержаны депутатами, за что им огромное спасибо», – заявил Пономарев.
Он уточнил, что поправки в бюджет предусматривают выделение дополнительных 250 млн рублей на модернизацию гражданского сектора аэропорта Бельбек.
«Это позволит городу стать акционером аэропорта Симферополь и просто физически начать выполнять проект по модернизации аэродромной инфраструктуры гражданского сектора аэропорта Бельбек», – пояснил Пономарев и добавил, что ранее на модернизацию аэродрома планировалось направить 500 млн рублей.
После аннексии Крыма минобороны оккупантов разместило там истребительный авиаполк. В 2014 году Бельбек был включен в перечень аэродромов совместного базирования. Здесь планируют построить вторую взлетно-посадочную полосу.
Как сообщалось, оккупанты решили оставить аэропорт Бельбек "преимущественно военным".
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