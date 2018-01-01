Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин исключен из состава Авиационной коллегии при правительстве РФ. Соответствующее распоряжение правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем коллегии назначен вице-премьер Юрий Борисов, передает ТАСС.

"Исключить из состава коллегии <…> Бондарева В. Н. (председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по обороне и безопасности) <…> Крикалева С. К. (исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам, летчик-космонавт), <…> Рогозина Д. О.", - говорится в документе.

Также из состава коллегии исключили экс-главу ПАО "Ил" Сергея Вельможкина и генерального конструктора ПАО "Корпорация "Иркут" Олега Демченко.

Этим же документом вице-премьер Юрий Борисов назначен председателем коллегии.

В состав комиссии вместо исключенных членов, включены новые. Среди них - министр транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, генеральный директор "ВЭБ-лизинг" Артем Довлатов, член коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, помощник президента РФ Игорь Левитин и глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.