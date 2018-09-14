Россия продолжает увеличение численности своих надводных сил на Азовском и Черном море, осуществляя переброску двух пограничных сторожевых кораблей: ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар" и ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) проекта 10410 "Светляк" Береговой охраны ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал.

10 октября ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) был замечен возле Чебоксарского водохранилища неподалеку от Нижнего Новгорода во время перехода из Архангельска.

На следующий день, 11 октября, по этому же маршруту начал осуществлять переход ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар".

Ожидается, что оба корабля прибудут в Азовское море после 20 октября.

Корабли были построены на заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге.

По информации УМП, хотя эти корабли и были построены в рамках одного проекта 10410 "Светляк", они имеют различное вооружение на своем борту. Так ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар" был введен в эксплуатацию в 1995 году и вооружен:

• 76 мм артиллерийской установкой АК-176м

• 30 мм артиллерийской установкой АК-630М

• двумя пусковыми установками для ПЗРК "Игла"

• 2 бомбосбрасывателями (12 ГБ ББ-1)

• 2х7 55 мм гранатометами МРГ-1 "Огонек" (гранаты РГ-55М, ГРС-55)

Также на нем установлена новая РЛС МР-415.4 "Поиск" и НРЛС МР-3ПВ "Лиман-18М1". Кроме того, 76-мм артиллерийская установка делает "Сыктывкар" самой мощной надводной силой на Азовском море.

Вооружение ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) проекта 10410:

• две 30 мм артиллерийские установки АК-630М

• две пусковые установки для ПЗРК "Игла"

• 2 бомбосбрасывателя (12 ГБ ББ-1)

• 2х7 55 мм гранатомета МРГ-1 "Огонек" (гранаты РГ-55М, ГРС-55)

ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) был введен в эксплуатацию в 1997 году.

В конце мая 2018 россияне уже перебросили на Азовское море артиллерийские катера проекта 1204 типа "Шмель" и один катер проекта 1400М типа "Гриф". Они размещены на базе в оккупированной Керчи.

Напомним, ситуацию в Азовском море Европарламент обсудит 23 октября.





Фото с сайта Украинский милитарный портал