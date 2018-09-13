За молитвы в храмах Константинопольского патриархата верующих РПЦ ждет наказание
|15:25 16.10.2018
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|Россия
За молитву в «запретных» храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди. Под запрет, в частности, попали все православные церкви Стамбула.
Верующие РПЦ после решения Священного синода не должны молиться в храмах Константинопольской патриархии, напомнил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, передает «Интерфакс». Он перечислил территории, где расположены «запретные» для прихожан РПЦ храмы, сообщают Примечания.
Якимчук пояснил, что в Турции речь идет о всех действующих храмах Стамбула и о единственном действующем храме в традиционной зоне отдыха российских туристов Анталье. Кроме того, под запрет попадают ряд церквей в Греции — на Крите и островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых Родос.
Кроме того, секретарь ОВЦС подтвердил, что запрет распространяется и на церкви Афона. «Конечно, есть еще Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят», — добавил он.
Если верующие не будут следовать решению синода, им предстоит покаяться об этом на исповеди, предупредил Якимчук. «За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания — прещения, а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании церкви», — сказал он.
Среди наказаний для священнослужителей предусмотрены освобождение от должности, временное или пожизненное запрещение священнослужения, извержение из сана и отлучение от церкви.
Напомним, решение о разрыве церковного общения со Вселенским патриархатом Священный синод РПЦ принял накануне, 15 октября. Причиной стали предпринятые Константинополем шаги по восстановлению Киевской митрополии в составе своей канонической территории и придаче УПЦ Киевского патриархата автокефалии.
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