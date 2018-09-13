За молитву в «запретных» храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди. Под запрет, в частности, попали все православные церкви Стамбула.

Верующие РПЦ после решения Священного синода не должны молиться в храмах Константинопольской патриархии, напомнил​ секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, передает «Интерфакс». Он перечислил территории, где расположены «запретные» для прихожан РПЦ храмы, сообщают Примечания.



Якимчук пояснил, что в Турции речь идет о всех действующих храмах Стамбула и о единственном действующем храме в традиционной зоне отдыха российских туристов Анталье. Кроме того, под запрет попадают ряд церквей в Греции — на Крите и островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых Родос.



Кроме того, секретарь ОВЦС подтвердил, что запрет распространяется и на церкви Афона. «Конечно, есть еще Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят», — добавил он.



Если верующие не будут следовать решению синода, им предстоит покаяться об этом на исповеди, предупредил Якимчук. «За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания — прещения, а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании церкви», — сказал он.

Среди наказаний для священнослужителей предусмотрены освобождение от должности, временное или пожизненное запрещение священнослужения, извержение из сана и отлучение от церкви.

Напомним, решение о разрыве церковного общения со Вселенским патриархатом Священный синод РПЦ принял накануне, 15 октября. Причиной стали предпринятые Константинополем шаги по восстановлению Киевской митрополии в составе своей канонической территории и придаче УПЦ Киевского патриархата автокефалии.

