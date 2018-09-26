Завтра в Брюсселе состоится очередное заседание комиссии Украина-НАТО
|14:35 16.10.2018
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|Украина
В Брюсселе (Бельгия) завтра, 17 октября 2018 года, состоится очередное заседание комиссии Украина-НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
"17 октября в г. Брюссель (Бельгия) состоится очередное заседание комиссии Украина-НАТО", - говорится в сообщении.
Как отмечается, участие в заседании примет генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МинВОТ Вадим Черныш, председатель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко и 29 послов стран-участниц Северо-атлантического союза.
"В рамках заседания комиссии Вадим Черныш обрисует текущую гуманитарную ситуацию на Донбассе, текущую ситуацию по восстановлению критически важной инфраструктуры и последствия агрессии Российской Федерации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, учения "Чистое небо-2018" (Clear Sky-2018), которые проходят в Украине 8-19 октября и участие в которых впервые принимает боевая авиация стран НАТО, является первым в этом роде военно-политическим жестом в направлении РФ.
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