В Брюсселе (Бельгия) завтра, 17 октября 2018 года, состоится очередное заседание комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"17 октября в г. Брюссель (Бельгия) состоится очередное заседание комиссии Украина-НАТО", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участие в заседании примет генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МинВОТ Вадим Черныш, председатель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко и 29 послов стран-участниц Северо-атлантического союза.

"В рамках заседания комиссии Вадим Черныш обрисует текущую гуманитарную ситуацию на Донбассе, текущую ситуацию по восстановлению критически важной инфраструктуры и последствия агрессии Российской Федерации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, учения "Чистое небо-2018" (Clear Sky-2018), которые проходят в Украине 8-19 октября и участие в которых впервые принимает боевая авиация стран НАТО, является первым в этом роде военно-политическим жестом в направлении РФ.