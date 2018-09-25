Сенцов вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья, - сестра
|14:10 16.10.2018
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|Крым
Сестра украинского режиссера заявила, что в данный момент никто не может сказать - выживет ли Олег Сенцов.
Об этом Наталия Капланирассказала на пресс-конференции , сообщает РБК-Укриана.
По ее словам, Сенцов вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья.
"На данный момент он закончил голодовку, чтобы избежать принудительного кормления, он отошел от этого с подорванным здоровьем. Появилась эшемия, аритмия, печень начала разлагаться. Выход из глодовки - процесс тяжелый", - добавила она.
Каплан отметила, что Сенцов уже написал завещание.
"Сейчас никто не может сказать - выживет ли Олег. Он написал завещание. Он не верит, что он выйдет или, может и верит, но уже не ждет этого. Я надеюсь, что мы его оттуда вытащим. Может что-то сыграет свою роль.", - резюмировала Каплан.
Напомним, ранее врач-анестезиолог университетской клиники "Хадасса" в Израиле Владимир Бродский сообщал, что даже если украинский режиссер Олег Сенцов успешно выйдет из длительного голодания, он останется человеком с инвалидностью на всю жизнь.
Напомним, в России заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку, которую объявил 14 мая. Позже, Сенцов написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе, что прекращает голодовку с 6 октября 2018 года.
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