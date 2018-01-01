В столице Армении Ереване 13 октября торжественно открыли первый памятник украинскому поэту, писателю, художнику и общественному деятелю Тарасу Шевченко работы заслуженного скульптора Армении Владимира Петросяна.

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на посольство Украины в Армении.

«Во время торжественной церемонии со стороны высоких гостей прозвучали искренние слова о важности этого монумента в жизни украинской диаспоры Армении и посольства Украины в Армении в частности, его чрезвычайном значении для углубления двусторонних отношений между Украиной и Арменией в культурно-гуманитарной сфере, а также дружбы между двумя народами», — отметили в пресс-службе посольства Украины в Армении.

В церемонии открытия приняли участие госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, посол Украины в Армении Петр Литвин, другие украинские дипломаты и члены их семей, представители украинской общины Армении и актив армянской диаспоры Украины.

Также во время открытия монумента присутствовал депутат Национального собрания Армении, лидер партии «Процветающая Армения» и один из крупнейших олигархов страны Гагик Царукян, при содействии которого установили памятник.

После открытия также состоялась церемония освящения монумента. Відбулась також церемонія освячення монументу. Творческий коллектив «Дніпро» исполнил украинскую песню «Реве та стогне Дніпр широкий», а студентки Ереванского учебно-научного института Тернопольского национального экономического университета исполнили «Як у нас на Україні».

Монумент был установлен еще в мае 2013 года накануне празднования 200-летия украинского поэта в 2014 году. Однако официально открыт он был лишь сейчас.