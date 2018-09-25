Жители оккупированного СМферополя сегодня снова содрогнулись от мощного взрыва в небе.

Сегодня, 16 октября, над Симферополем и его окрестностями раздался сильный грохот, сообщают События Крыма.

По свидетельству очевидцев, звук как от взрыва был отчетливо слышен в разных концах города. Звуковой удар был настолько сильный, что на многих автомобилях сработала сигнализация.

После взрыва над небом пролетел реактивный самолет, предположительно, военный истребитель. За ним тянулся белый след, который исчез спустя две минуты.

Напомним, похожие звуковые удары над Симферополем неоднократно фиксировались ранее. Подобный взрыв можно было услышать в разных концах Симферополя, например 26 декабря 2017 года, 19 сентября 2018 года.

При этом в так называемом ГУ МЧС по Крыму сообщали, что сообщения от очевидцев и о проведении в регионе каких-либо учений не поступали.

«Официальной информации к нам не поступало. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались в связи с этим. Звонков с просьбой о помощи от населения не поступало», — заявляли в пресс-службе.