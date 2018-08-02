Между оккупированным Крымом и Сирией хотят наладить авиасообщение

12:55 16.10.2018 0 комментариев Крым

Делегация оккупированного Крыма обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом налаживание регулярного авиасообщения между САР и полуостровом и организацию бизнес-миссий.

Об этом со ссылкой на т.н. "председателя правления фонда" Ялтинский международный экономический форум Андрея Назарова сообщает РИА Новости

Глава Сирии встретился с делегацией оккупантов из Крыма во вторник, 16 октября. По словам Назарова, рейс с делегацией из Симферополя в Дамаск стал "первым таким международным вылетом".

Сирийский лидер, по информации РИА, предложил организовывать бизнес-миссии для поездок из Крыма в САР. По словам Асада, которые приводит Назаров, в Сирии много сфер работы, также имеется интерес и со стороны сирийских бизнесменов. Кроме того, президент Сирии отметил необходимость "поставить на постоянную основу" визиты сирийских делегаций на Ялтинский международный экономический форум.

Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов поручил изучить возможность организации авиасообщения между Симферополем и Дамаском и проработать этот вопрос с министерством транспорта России и Росавиацией.

Решение вопроса об авиасообщении между Симферополем и Дамаском будет приниматься "после детального изучения на уровне правительств обеих стран". Однако, как отмечает издание,  инициатива здесь исходит от оккупационных властей Крыма.

Помимо этого, Аксенов пригласил раненых военных сирийской армии отдохнуть на курортах полуострова. Глава оккупационного правительства отметил, что лечебные грязи Крыма и климат полуострова благоприятно способствуют восстановлению после болезней органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

Как сообщалось ранее, заявление, так называемой, "власти" оккупированного Крыма о готовности  создать специальную судоходную компанию для поставок российского зерна в Сирию, оценили российские эксперты. Они предсказали двойные санкции судоходной компании "Крым - Сирия".



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