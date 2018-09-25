Оккупанты "из соображений гуманности" отпустили моряка незаконно задержанного в Крыму судна
|12:30 16.10.2018
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|Крым
Член экипажа задержанного пограничным кораблем ФСБ РФ возле оккупированного Крыма украинского судна «ЯМК-0041» Геннадий Отычко вечером 14 октября прибыл на материковую Украину.
13 октября у него умерла мать и оккупанты его отпустили с полуострова после вмешательства украинского омбудсмена. Об этом Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передаетт Центр журналистских расследований.
«Говорила с членом экипажа судна «ЯМК-0041» Геннадием Отычко. Он уже на подконтрольной Украине территории, возвращается в Очаков. Мои представители сопровождают его домой», — написала Денисова.
Она добавила, что позже Отычко расскажет ей о проблемах и потребностях.
Как отметила омбудсмен, украинский моряк пересек админграницу с Крымом в контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак», где был встречен ее представителями, которые сопроводили его домой в Очаков.
Ранее Денисова сообщила, что 13 октября в Отычко умерла мать. Она направила требование к РФ немедленно отпустить украинца из Крыма, где его удерживали вместе с другими членами экипажа «ЯМК-0041». Еще в начале мая оккупанты забрали у моряков загранпаспорта и поэтому они не имеют возможности выехать с полуострова.
В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что моряк задержанного в оккупированном Крыму за “незаконный промысел” судна “ЯМК-0041” Геннадий Отичко был отпущен российскими властями из соображений гуманизма, собщает УНН.
“Гуманизм и сострадание должны быть действенными, иначе это только фигура речи и элемент пропаганды. У Геннадия умерла мама, и российская сторона проявила не просто понимание, но и истинное сострадание, отпустив, несмотря на его процессуальный статус, гражданина Украины отдать последний скорбный долг самому родному человеку”, — говорится в заявлении российского омбудсмена.
Напомним, ранее Денисова сообщила, что оккупанты до сих пор не вернули паспорта четырем морякам сейнера ЯМК-0041.
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