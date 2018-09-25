Оккупанты "из соображений гуманности" отпустили моряка незаконно задержанного в Крыму судна

12:30 16.10.2018 0 комментариев Крым

Член экипажа задержанного пограничным кораблем ФСБ РФ возле оккупированного Крыма украинского судна «ЯМК-0041» Геннадий Отычко вечером 14 октября прибыл на материковую Украину.

13 октября у него умерла мать и оккупанты его отпустили с полуострова после вмешательства украинского омбудсмена. Об этом Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передаетт Центр журналистских расследований.

«Говорила с членом экипажа судна «ЯМК-0041» Геннадием Отычко. Он уже на подконтрольной Украине территории, возвращается в Очаков. Мои представители сопровождают его домой», — написала Денисова.

Она добавила, что позже Отычко расскажет ей о проблемах и потребностях.

Как отметила омбудсмен, украинский моряк пересек админграницу с Крымом в контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак», где был встречен ее представителями, которые сопроводили его домой в Очаков.

Ранее Денисова сообщила, что 13 октября в Отычко умерла мать. Она направила требование к РФ немедленно отпустить украинца из Крыма, где его удерживали вместе с другими членами экипажа «ЯМК-0041». Еще в начале мая оккупанты забрали у моряков загранпаспорта и поэтому они не имеют возможности выехать с полуострова.

В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что моряк задержанного в оккупированном Крыму за “незаконный промысел” судна “ЯМК-0041” Геннадий Отичко был отпущен российскими властями из соображений гуманизма, собщает УНН

“Гуманизм и сострадание должны быть действенными, иначе это только фигура речи и элемент пропаганды. У Геннадия умерла мама, и российская сторона проявила не просто понимание, но и истинное сострадание, отпустив, несмотря на его процессуальный статус, гражданина Украины отдать последний скорбный долг самому родному человеку”, — говорится в заявлении российского омбудсмена.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что оккупанты до сих пор не вернули паспорта четырем морякам сейнера ЯМК-0041. 



Ещё на эту тему:

11:37 16.10.2018
"Ижавиа" открывает девять направлений полетов из оккупированного Симферополя
10:52 16.10.2018
Непризнанная Абхазия поставит в оккупированный Крым около 600 тыс. тонн песка и щебня до конца 2019 года
07:03 16.10.2018
Кремль создает анклав непризнанных территорий - обзор поездки делегации из оккупированного Крыма в Сирию
15:35 12.10.2018
Представительство Президента Украины в АРК предлагает отменить закон о свободной экономической зоне “Крым”
14:42 12.10.2018
Кремлевские эксперты подготовили для Путина анализ ситуации в оккупированном Крыму
18:17 10.10.2018
Оккупанты допускают, что ООН признает аннексированный Крым милитаризованной зоной
16:56 10.10.2018
ЮНЕСКО объявило о начале прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму
16:20 09.10.2018
Для решения проблемы оккупации Крыма не хватает политической воли - Чубаров
20:23 08.10.2018
Freedom House передает информацию о заключенных в оккупированном Крыму в Конгресс США
13:10 05.10.2018
Прокуратура АРК направила в суд дело командира "Самообороны Крыма"
08:22 05.10.2018
В ЮНЕСКО запланирована первая фаза прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму
16:27 03.10.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: головні висновки ділових зустрічей з партнерами у Берліні - Клименко / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
13:46 16.10.2018
В столице Армении открыли первый памятник Тарасу Шевченко
15:36 11.10.2018
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
13:58 10.10.2018
США увеличат финансовую помощь Армении
14:56 05.10.2018
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72
Все новости страны
Болгария Болгария
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
Все новости страны
Греция Греция
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
10:37 12.10.2018
В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
16:57 11.10.2018
Разведка США раскрыла Греции планы РФ по Македонии
14:15 11.10.2018
Авиакомпания Греции на три месяца приостановит полеты в Украину
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
15:08 09.10.2018
Тирасполь вооружается системами «Град» последнего поколения / Фото
13:47 09.10.2018
Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
Все новости страны
Россия Россия
19:36 16.10.2018
На военной базе в Абхазии российские военные отрабатывают разведку наземных и морских целей
18:03 16.10.2018
В составе Авиационной коллегии при правительстве РФ произошли кадровые ротации
16:41 16.10.2018
В Черногории арестовали "Ночных волков" Путина, сопровождавших сербского патриарха
15:25 16.10.2018
За молитвы в храмах Константинопольского патриархата верующих РПЦ ждет наказание
Все новости страны
Румыния Румыния
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
Все новости страны
Турция Турция
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
16:02 12.10.2018
Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
11:53 12.10.2018
В Турции начинается суд над американским пастором Брансоном
Все новости страны
Украина Украина
20:23 16.10.2018
По предварительным расчетам перемещение "Айлендов" состоится в конце августа - начале сентября 2019 года
19:59 16.10.2018
База ВМС Украины в Азовском море это комплекс "земля-море-воздух-подводное пространство"
19:19 16.10.2018
ВМС Украины не допустят "второго Крыма" в Азовском и Черном море
18:57 16.10.2018
Крымские перевозчики ожидают спецразрешения на перевозку опасных грузов по Керченскому мосту
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс