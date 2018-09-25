Оккупанты преднамеренно уничтожают крупнейшую в Крыму птицефабрику / Видео

12:01 16.10.2018 0 комментариев Крым

Птицеводческий завод имени Фрунзе в Сакском районе Крыма оказался на грани закрытия. Сотрудники предприятия заявляют, что после аннексии Крыма "все идет к преднамеренному уничтожению" завода.

Около 300 человек могут остаться без работы, сообщает QHA.

Работник птицефабрики Александр Божко отметил, что сотрудники завода уже два месяца не получают зарплаты, хотя оклады работников птицефабрики невелики - всего по 14 тысяч рублей.

По словам работников, ранее птицефабрика была одной из первых по разведению кур. Спад начался четыре года назад.

"Упадок начался, как только мы перешли в Россию. До 2014 года — у нас никаких проблем не было. Наша продукция шла по всей Украине", — подчеркнул работник Виктор Коннов.

Работники завода также заявили, что после аннексии Крыма "все идет на преднамеренное уничтожение" предприятия.

"Теперь, оказывается, ферма не нужна. Люди — 300 человек — остаются на улице. Ни птица, ни хозяйство, ни коровы — ничего не надо", — сказала работница фермы Екатерина Бондаренко.

Данное предприятие столкнулось с нехваткой корма, в связи с чем распродали часть хозяйства. Производительность яиц, на данный момент, на предприятии около 2% от 60 тысяч кур.

"Целую неделю куры вообще ничего не ели. Сегодня на моем птичнике было 0 яиц, а на птичнике у меня сидит поголовье 14,5 тысяч. У нас производительность раньше была 96-97%. Это какое-то вредительство. Специально, наверное, делают, чтобы обанкротить уже полностью совхоз", — добавил Коннов.

Запасов корма для птицы хватит только до февраля 2019 года.

Видео с сайта QHA.



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