"Ижавиа" открывает девять направлений полетов из оккупированного Симферополя
|11:37 16.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Аэропорт "Симферополь" совместно с российской авиакомпанией "Ижавиа" открывает девять направлений полетов в зимний период.
"С 28 ноября 2018 года авиакомпания "Ижавиа" начинает выполнение авиаперелетов из аэропорта Симферополь в девять российских городов: Ижевск, Самару, Тюмень, Омск, Сургут, Нижневартовск, Челябинск, Екатеринбург и Новосибирск", – сообщили События Крыма.
Как сообщается, прямые перелеты в Самару и Ижевск будут выполняться дважды в неделю. Два раза в неделю будут осуществляться и транзитные рейсы в Сургут и Нижневартовск с промежуточной посадкой в Самаре и транзитные рейсы в Омск и Тюмень с промежуточной посадкой в Ижевске.
Дополнительно пассажирам будут доступны трансферные стыковки на перелеты в Екатеринбург, Челябинск и Новосибирск.
На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.
Напомним, Росавиация сократила число субсидируемых направлений для оккупированного Крыма.
Ещё на эту тему:
Оккупанты "из соображений гуманности" отпустили моряка незаконно задержанного в Крыму судна
Непризнанная Абхазия поставит в оккупированный Крым около 600 тыс. тонн песка и щебня до конца 2019 года
Кремль создает анклав непризнанных территорий - обзор поездки делегации из оккупированного Крыма в Сирию
Представительство Президента Украины в АРК предлагает отменить закон о свободной экономической зоне “Крым”
Freedom House передает информацию о заключенных в оккупированном Крыму в Конгресс США
Прокуратура АРК направила в суд дело командира "Самообороны Крыма"
В ЮНЕСКО запланирована первая фаза прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму