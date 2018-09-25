Аэропорт "Симферополь" совместно с российской авиакомпанией "Ижавиа" открывает девять направлений полетов в зимний период.

"С 28 ноября 2018 года авиакомпания "Ижавиа" начинает выполнение авиаперелетов из аэропорта Симферополь в девять российских городов: Ижевск, Самару, Тюмень, Омск, Сургут, Нижневартовск, Челябинск, Екатеринбург и Новосибирск", – сообщили События Крыма.

Как сообщается, прямые перелеты в Самару и Ижевск будут выполняться дважды в неделю. Два раза в неделю будут осуществляться и транзитные рейсы в Сургут и Нижневартовск с промежуточной посадкой в Самаре и транзитные рейсы в Омск и Тюмень с промежуточной посадкой в Ижевске.

Дополнительно пассажирам будут доступны трансферные стыковки на перелеты в Екатеринбург, Челябинск и Новосибирск.

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.

Напомним, Росавиация сократила число субсидируемых направлений для оккупированного Крыма.

