Подозреваемого в зверском убийстве и изнасиловании известной болгарской журналистки-расследовательницы Виктории Мариновой доставлят из германского Франкфурта в болгарскую столицу Софию вечером в среду, 17 октября.

Об этом сообщает ZN,UA со ссылкой на болгарский телевизионный канал BNR.

"Подозреваемый в убийстве Северин Красимиров будет доставлен в Софию самолетом из Франкфурта в сопровождении охраны. После прибытия в болгарскую столицу, в сопровождении конвоя, он будет отконвоирован в город Русе, где ему в присутствии адвоката (государственного или частного) будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ему заочно предъявлено обвинение, а после прибытия в Болгарию окружной суд города Русе в течение трех суток должен избрать для него меру пресечения. Подозреваемый признался только в убийстве журналистки и отрицает, что насиловал ее.

11 октября в Болгарии министр внутренних дел Младлен Маринов отчитался о раскрытии ведомством резонансного убийства известной журналистки-расследовательницы Виктории Мариновой (однофамилицы министра); человека, которого подозревают в совершении преступления, задержали на территории Германии, передают болгарские СМИ.

Как сообщалось, в Болгарии в городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову.