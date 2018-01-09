В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
|11:15 16.10.2018
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|Болгария
Подозреваемого в зверском убийстве и изнасиловании известной болгарской журналистки-расследовательницы Виктории Мариновой доставлят из германского Франкфурта в болгарскую столицу Софию вечером в среду, 17 октября.
Об этом сообщает ZN,UA со ссылкой на болгарский телевизионный канал BNR.
"Подозреваемый в убийстве Северин Красимиров будет доставлен в Софию самолетом из Франкфурта в сопровождении охраны. После прибытия в болгарскую столицу, в сопровождении конвоя, он будет отконвоирован в город Русе, где ему в присутствии адвоката (государственного или частного) будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
Как сообщается, ему заочно предъявлено обвинение, а после прибытия в Болгарию окружной суд города Русе в течение трех суток должен избрать для него меру пресечения. Подозреваемый признался только в убийстве журналистки и отрицает, что насиловал ее.
11 октября в Болгарии министр внутренних дел Младлен Маринов отчитался о раскрытии ведомством резонансного убийства известной журналистки-расследовательницы Виктории Мариновой (однофамилицы министра); человека, которого подозревают в совершении преступления, задержали на территории Германии, передают болгарские СМИ.
Как сообщалось, в Болгарии в городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову.
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