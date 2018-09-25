Непризнанная Абхазия поставит в оккупированный Крым около 600 тыс. тонн песка и щебня до конца 2019 года
|10:52 16.10.2018
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|Крым
Абхазский производитель поставит в оккупированный Крым порядка 600 тыс. тонн песка и щебня до конца 2019 года, на данный момент поставлено более 120 тыс. тонн материалов.
Об этом сообщил министр экономики непризнанной Абхазии Адгур Ардзинба в рамках Российско-Абхазского делового форума, который проходил 12 октября в Сухуме, передает ТАСС.
"В прошлом году мы на полях форума подписали соглашение <...> о поставках интертных материалов в Крым. Поставки начались, работа идет интенсивно. На сегодняшний день поставлено более 120 тыс. тонн. Как было заявлено, до конца 2019 года [будет поставлено около 600 тыс. тонн] - они поставят этот объем", - сказал он.
Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года в рамках VIII Российско- абхазского делового форума абхазский "Объединенный перерабатывающий комплекс" и российская компания "Технологии" заключили договор о поставках в РФ порядка 600 тыс. тонн песка и щебня. Это первое соглашение по поставкам инертных материалов на российский рынок. Первая партия песка и щебня объемом 3 тыс. тонн в рамках этого соглашения отправилась из Абхазии в оккупированный Крым в июне этого года.
Как ранее отмечал Ардзинба, Абхазия готова поставлять на российский рынок до 1 млн. тонн качественных инертных материалов в год. По данным министерства экономики республики, сейчас объем разведанных запасов инертных материалов в Абхазии, в том числе песка и щебня, составляет до 10 млн тонн.
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