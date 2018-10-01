Главы МИД ЕС утвердили новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, ответственных за применение химического оружия.

Рестрикции коснутся не только тех, кто использовал химоружие, но и тех, кто оказывал этому поддержку, сообщает ТАСС.

26–27 июня в Гааге состоялась экстренная сессия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Она была созвана по инициативе Великобритании и США в связи с делом об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также обвинениями в применении химического оружия правительственными силами в Сирии.

На этой сессии страны Евросоюза выступили в поддержку идеи наделить ОЗХО правом устанавливать ответственных за применение химоружия (сейчас определение мер воздействия на виновных является прерогативой СБ ООН).

Одновременно ЕС начал разработку нового санкционного механизма для борьбы с распространением химического оружия.

Процесс создания нового санкционного механизма был запущен в рамках реализации решения саммита Европейского союза, прошедшего 27–29 июня. 26 сентября Комитет постоянных представителей ЕС ("Корепер") согласовал механизм ответных действий на случаи применения химического оружия.

Затем, 15 октября, его одобрили на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД. Агентство Reuters, которое ознакомилось с предварительной версией документа, отмечает, что для включения в санкционный список определенных лиц будет необходимо заручиться поддержкой всех стран, входящих в ЕС.

Санкционный режим позволит ЕС вводить ограничительные меры против любых лиц и компаний, создающих и применяющих, по мнению сообщества, химическое оружие. Ограничения будут применяться независимо от национальности и местонахождения нарушителей режима.

"Ограничительные меры будут применяться к тем лицам и компаниям, которые напрямую ответственны за развитие и применение химоружия, обеспечивают финансовую, техническую или материальную поддержку, а также помогают, способствуют или ассоциируются с ними (лицами, применившими химоружие), — говорится в документе.

Благодаря новому механизму, участники Евросоюза смогут добавлять имена в санкционный список "без масштабного, чувствительного обсуждения".

"Мы сможем обеспечивать соблюдение определенных прав, а не просто выступать с заявлениями", — подчеркнул дипломатический источник.

Санкции подразумевают:

• Запрет на въезд в Евросоюз.

• Заморозка активов.

• Запрет юридическим и физическим лицам ЕС на оказание финансовой поддержки тем, кто оказался под санкциями.