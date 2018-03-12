В Керчи оккупанты приняли школьников в отряды казаков и друзей ФСБ
|10:05 16.10.2018
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|Крым
В оккупированной Керчи состоялось посвящение школьников в военно-патриотический клуб «Юный друг пограничника», в кадеты казачьего клуба «Грифон», казачий кадетский класс.
Об этом сообщает пресс-служба оккупационной администрации Керчи, передают Новости Крыма.
«Все клубы делали презентацию своего названия и девиза. После принятия клятвы, кураторы клубов вручили своим подопечным флаги и зеленые береты», – говорится в сообщении.
В Керчи также состоялось принятие новых членов в кадеты казачьего военно-патриотического клуба «Грифон», казачий кадетский класс при школе №15 и освящение походного знамени Хуторского казачьего округа «Керчь Еникальское». На мероприятии присутствовали казаки и казачки общества, священнослужители, директор школы №15, казаки из России, ветераны.
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