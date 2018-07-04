Армейская авиация, дислоцированная в Ростовской области, поднята по тревоге и перебазирована на запасные аэродромы в рамках учений.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО), передает ТАСС.

"Около 30 вертолетов авиабазы армейской авиации, дислоцированной в Ростовской области перебазированы на запасные и оперативные аэродромы в Ростовской и Волгоградской областях", - говорится в сообщении

Перелет вертолетов осуществлен в рамках двустороннего тактического учения соединений общевойсковой армии. При выполнении полетных заданий экипажи до конца нынешней недели выполнят задачи по скрытному перемещению и обходу средств противовоздушной обороны условного противника, а также по уничтожению целей с предельно малых высот.

В учениях задействованы транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", тяжелые транспортные вертолеты Ми-26, а также боевые и ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил", Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".