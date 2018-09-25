Дивизионы береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Бал" и берегового ракетного комплекса "Утес" Черноморского флота РФ подняты по тревоге на учениях.

Об этом, 15 октября, журналистам сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев, передает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе Южного военного округа, в учениях, которые пройдут в оккупированном Крыму, будет задействовано около 600 военнослужащих.

"Военнослужащие отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Черноморского флота подняты по учебной тревоге для участия в зачетном тактическом учении", - сказал Рулев.

Он добавил, что дивизионы мобильных комплексов "Бастион" и "Бал", а также дивизион ракетного комплекса "Утес" приступили к отработке практических задач в соответствие с планом боевой подготовки.

По словам представителя флота, боевые расчеты ракетных дивизионов развернут комплексы, подготовят их к стрельбе и смене огневых позиций, подготовят комплексы к совершению марша. Зачетно-тактические учения продлятся до конца текущей недели, добавил Рулев.