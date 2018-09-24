Реконструкция дальних автомобильных подходов к Керченскому мосту в Краснодарском крае оценивается в 86,4 млрд рублей.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ,- передает Керчь.ФМ.

«В соответствии с комплексным планом модернизации и расширения транспортной инфраструктуры в 2019-2024 годах предусмотрено мероприятия по развитию автомобильной дороги А-289 с объемом финансирования 86,4 млрд рублей», - сказал представитель пресс-службы. Он уточнил, что план предусматривает реконструкцию 136 км автомобильной дороги.

Развитие маршрута позволит сократить время в пути от Краснодара до моста в оккупированный Крым с 2 часов 40 минут до 1 часа 50 минут.

Речь идет о федеральной трассе общего пользования А-289 от Краснодара в направлении Таманского полуострова.