Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.

С таким заявлением выступил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион по итогам заседания Синода Русской православной церкви в Минске, сообщает Радио Свобода.

"На заседании священного Синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом", – сказал митрополит.

Ранее в РПЦ неоднократно заявляли, что ответ Константинополю на решение о признании автокефалии Украинской православной церкви будет "адекватным и жестким". Если в Стамбуле, "несмотря на все протесты православного мира", примут положительное решение по автокефалии, Русская православная церковь будет вынуждена полностью разорвать общение с этим патриархатом, заявляли представители Московского патриархата.​

Украинская православная церковь (Московского патриархата) ранее не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея.