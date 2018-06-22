РПЦ разорвала связи с Константинопольским патриархатом
|08:20 16.10.2018
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|Россия
Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.
С таким заявлением выступил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион по итогам заседания Синода Русской православной церкви в Минске, сообщает Радио Свобода.
"На заседании священного Синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом", – сказал митрополит.
Ранее в РПЦ неоднократно заявляли, что ответ Константинополю на решение о признании автокефалии Украинской православной церкви будет "адекватным и жестким". Если в Стамбуле, "несмотря на все протесты православного мира", примут положительное решение по автокефалии, Русская православная церковь будет вынуждена полностью разорвать общение с этим патриархатом, заявляли представители Московского патриархата.
Украинская православная церковь (Московского патриархата) ранее не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея.
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