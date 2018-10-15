В Азовському морі 15 жовтня сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 4,7 бала / Карта
|07:54 16.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Як повідомляється на сайті Європейського-Середземноморського сейсмологічного центру, підземний поштовх був зафіксований в районі російського Єйська і українського Бердянська.
Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометрів.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews заявляє, що вона не має жодного відношення до землетрусу в Азовському морі. Той факт, що він відбувся безпосередньо на рекомендованому маршруті російських суден до портів Єйськ, Ростов, Таганрог та Азов та на серединній лінії (фактичний морський кордон між Україною та РФ в Азовському морі - см.карту) є чистою випадковістю
Але хто знає - може це натяк вищих сил... пише Andrii Klymenko
Точні параметри землетрусу:
Magnitude ML 4.7
Region RUSSIA-UKRAINE BORDER REGION
Date time 2018-10-15 10:42:07.2 UTC (тобто за київським часом 13:42:07)
Location 46.32 N ; 37.19 E
Depth 10 km
Distances 195 km S of Donets’k, Ukraine / pop: 1,025,000 / local time: 13:42:07.2 2018-10-15
185 km E of Heniches’k, Ukraine / pop: 21,700 / local time: 13:42:07.2 2018-10-15
58 km SE of Berdyans’k, Ukraine / pop: 119,000 / local time: 13:42:07.2 2018-10-15
Ещё на эту тему:
У берегов Анталии произошло землетрясение
У берегов оккупированного Крыма произошло землетрясение
В центре Греции произошло сильное землетрясение / Видео
В Румынии произошли четыре землетрясения за сутки
На юге Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4
На Каспии произошло землетрясение
В армянском Спитаке произошло новое землетрясение
Армению потрясло на 3,3
В Тбилиси произошло сильное землетрясение
У Румунії стався найпотужніший в нинішньому році землетрус
Одессу всколыхнуло землетрясение