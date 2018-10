Як повідомляється на сайті Європейського-Середземноморського сейсмологічного центру, підземний поштовх був зафіксований в районі російського Єйська і українського Бердянська.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометрів.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews заявляє, що вона не має жодного відношення до землетрусу в Азовському морі. Той факт, що він відбувся безпосередньо на рекомендованому маршруті російських суден до портів Єйськ, Ростов, Таганрог та Азов та на серединній лінії (фактичний морський кордон між Україною та РФ в Азовському морі - см.карту) є чистою випадковістю

Але хто знає - може це натяк вищих сил... пише Andrii Klymenko

Точні параметри землетрусу:

Magnitude ML 4.7

Region RUSSIA-UKRAINE BORDER REGION

Date time 2018-10-15 10:42:07.2 UTC (тобто за київським часом 13:42:07)

Location 46.32 N ; 37.19 E

Depth 10 km

Distances 195 km S of Donets’k, Ukraine / pop: 1,025,000 / local time: 13:42:07.2 2018-10-15

185 km E of Heniches’k, Ukraine / pop: 21,700 / local time: 13:42:07.2 2018-10-15

58 km SE of Berdyans’k, Ukraine / pop: 119,000 / local time: 13:42:07.2 2018-10-15