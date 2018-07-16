МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России

07:27 16.10.2018 0 комментариев Азербайджан

Министерство иностранных дел Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России – писательнице Людмиле Улицкой, учредителю благотворительного фонда "Вера" Нюте Федермессер и заместителю председателя комитета Госдумы по международным делам Светлане Журовой.

Ведомство внесло их в черный список как лиц, "незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана" – после того, как Улицкая, Федермессер и Журова посетили Нагорный Карабах в рамках проекта "Женщины за мир" и по приглашению жены премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Радио Свобода.

В сообщении МИДа говорится, что "желающие мира не должны продолжать войну".

Никто из внесенных в черный список пока не прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан. 

 



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