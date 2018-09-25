Самолетом МЧС России Sukhoi Superjet 100 95LR из Симферополя в Дамаск через воздушное пространство Турции, в понедельник, 15 октября, прибыла с визитом в Сирию, так называемая "делегация" из оккупированного Крыма.

В аэропорту ее встречал министр экономики Сирии Мухаммед Самир Халиль, который выразил уверенность, что предстоящие переговоры пройдут успешно, сообщает корреспондент ТАСС.

В состав делегации, которую формально возгавляет Сергей Аксенов, также вошли: т. н. "председатель госсовета" оккупированного Крыма Владимир Константинов, "вице-премьеры" Георгий Мурадов и Виталий Нахлупин, "член" Совета Федерации от аннексированного Крыма Ольга Ковитиди, "министры" промышленной политики Андрей Васюта, курортов и туризма Вадим Волченко, культуры Арина Новосельская и другие.

Визит продлится два дня. В программе первого - переговоры Аксенова с губернатором провинции Латакия Ибрагимом ас-Салимом, встреча сирийско-крымской комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества и заседание выездной секции V Ялтинского международного экономического форума, в котором примут участие секретарь Союза торговых палат Сирии Мухаммед Хамшу и председатель палаты промышленности Дамаска Самир ад-Дебс.

В центре внимания участников дискуссий будет:

- заключения в Дамаске договора о создании судоходной компании.

"Будут документально оформлены достигнутые в Крыму договоренности о создании совместной судоходной компании и открытии торговых домов в Дамаске и Симферополе", - сообщил журналистам сопредседатель Оргкомитета V Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров.

- поставки продукции предприятий из оккупированного Крыма.

"Есть уже конкретные предложения для таких предприятий как Керченский стрелочный завод, Красноперекопский трубный завод, завод "Фиолент", завод "Сэлма" по поставке электротехнического оборудования [в Сирию]. Есть конкретные предложения по поставке ржаной и пшеничной муки", - уточнил Аксенов.

При этом оккупанты планируют достигнуть товарооборота в $1 млрд в ближайшие годы.

Как ожидается, толчком к росту товарооборота станет создание совместной крымско-сирийской судоходной компании, на основе которой будет налажена регулярная торговля морским путем между портами Латакия и Тартус в Сирии и портами аннексированного Крымского полуострова. Оккупированный Крым удобен для торговли с Сирией благодаря своему географическому расположению, а движение товаров из других регионов России обеспечит Керченский мост.

При этом оккупированный Крым и Сирия рассматривают возможность проводить расчеты в национальных валютах.

"Стороны условились обратиться к центральным банкам и компетентным органам власти обеих стран с предложением разработать механизм взаиморасчетов в национальных валютах", - говорится в заявлении.