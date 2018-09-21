Хронологія кризи в Азовському морі - рішення РНБО по Азовському морю

18:14 12.10.2018 0 комментариев Крым

РІШЕННЯ Ради національної безпеки і оборони України
від 12 жовтня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".

Розглянувши загрози національній безпеці на Півдні та Сході України, в акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, що зумовлені агресивними діями Російської Федерації, Рада національної безпеки і оборони України констатувала наявність умов, що можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України, які виникли через:

зловживання з боку Російської Федерації положеннями міжнародних договорів щодо співробітництва в акваторії Азовського моря і Керченській протоці, прагнення до повного домінування в Чорноморському регіоні, нав'язування власних умов розподілу морської акваторії та обмеження портової діяльності й рибного промислу України;

створення Росією наступального військового угруповання поблизу кордонів України;

активізацію діяльності спеціальних служб Російської Федерації проти України;

незаконну господарську діяльність російської сторони з розвідки та видобутку корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі на шельфах Чорного і Азовського морів, браконьєрський вилов морепродуктів у територіальному морі та у виключній (морській) економічній зоні України.

З метою захисту національних інтересів, відсічі збройній агресії з боку Російської Федерації, зміцнення бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів України, стабілізації соціально-економічної ситуації на Півдні та Сході України Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) невідкладно:

а) ухвалити рішення щодо створення та врегулювання порядку функціонування міжвідомчого координаційного органу з метою узагальнення правової позиції держави з питання підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України;

підпункт «б» таємно;

в) забезпечити здійснення оцінки впливу на довкілля, прийняття відповідного висновку за фактом забруднення навколишнього природного середовища на півночі тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і відповідного порушення екологічних прав громадян України та можливої причетності до цього заводу «Кримський титан», оприлюднення актуальної екологічної інформації та вжиття заходів для запобігання шкідливому впливу на здоров'я і майно громадян, а також надання їм належної правової допомоги щодо відшкодування заподіяної шкоди у порядку, передбаченому законом;

підпункт «г» - таємно;

підпункт «ґ» - таємно;

д) разом з Донецькою, Запорізькою, Миколаївською, Одеською та Херсонською обласними державними адміністраціями за участю Служби безпеки України розробити механізм взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування і суб'єктами господарювання, які здійснюють рибогосподарську діяльність у внутрішніх водних об'єктах України, внутрішніх морських водах і територіальному морі, континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні України та відкритому морі, з метою зниження ризиків виникнення кризових ситуацій, зумовлених агресивними діями Російської Федерації;

підпункт «е» - таємно;

2) забезпечити у місячний строк:

підпункт «а» - таємно;

б) затвердження стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим;

підпункт «в» - таємно;

підпункт «г» - таємно;

3) ухвалити у місячний строк рішення щодо:

а) внесення до Верховної Ради України проектів законів України про внутрішні води, територіальне море та прилеглу зону України із визначенням координат серединної лінії, про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону, зокрема стосовно визначення порядку та способів залучення підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів України до виконання завдань з посилення охорони (прикриття) державного кордону і суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

б) затвердження державної цільової програми створення державної інтегрованої інформаційної системи висвітлення надводної та підводної обстановки в акваторії Чорного і Азовського морів та басейнах річок Дніпро і Дунай, забезпечення фінансування заходів щодо її функціонування у необхідних обсягах у 2019 році;

підпункт «в» - таємно;

4) проаналізувати стан реалізації заходів, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 1179 «Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2020 року», та визначити їх актуальність;

підпункт 5 - таємно;

6) забезпечувати відповідно до обов'язків України як прибережної держави, визначених Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року, інформування в установленому порядку про небезпеку судноплавства в територіальному морі та внутрішніх водах України у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, зумовлену тимчасовою окупацією частини території України та агресивними діями Російської Федерації;

7) забезпечити безумовне виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України», уведеного в дію Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287, в частині затвердження Морської доктрини України, передбачивши, зокрема, заходи щодо формування інтегрованої морської політики на основі відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, розвитку торговельного судноплавства, портової інфраструктури, суднобудування і судноремонту, приморської рекреаційної діяльності, освоєння природних ресурсів Чорного та Азовського морів, охорони та відтворення їх екосистеми;

8) проаналізувати у місячний строк наслідки створення Російською Федерацією умов, що ускладнили провадження Україною економічної діяльності в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, та за результатами проведеного аналізу вжити заходів щодо стабілізації соціально-економічної ситуації, активізації господарської діяльності та сприяння залученню інвестицій.

2. Міністерству закордонних справ України:

підпункт 1 - таємно;

підпункт 2 - таємно;

підпункт 3 - таємно;

4) оприлюднити у встановленому порядку, повідомивши Секретаріат Організації Об'єднаних Націй та Російську Федерацію, визначені координати серединної лінії в Азовському морі, Керченській протоці та Чорному морі, яка до укладення двосторонньої угоди є лінією розмежування, тобто лінією державного кордону між українськими і російськими внутрішніми водами.

3. Таємно.

4. Таємно.

5. Таємно.

6. Таємно.

7. Таємно.

8. Міністерству інфраструктури України з урахуванням кризової ситуації, що склалася в Азовському морі та Керченській протоці внаслідок агресивних дій Російської Федерації, її негативного впливу на соціально- економічну ситуацію в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях України, підготувати у місячний строк плани заходів щодо:

1) розвитку спроможностей морських портів України в Азовському морі, передбачивши, зокрема, здійснення робіт із днопоглиблення;

2) реагування на проблеми у лоцманському обслуговуванні українських та інших суден під час їх проходу через Керченську протоку до/з морських портів України в Азовському морі;

підпункт 3 - таємно.

9. Міністерству екології та природних ресурсів України разом з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України вжити заходів щодо запровадження із залученням міжнародних організацій моніторингу стану навколишнього природного середовища та додержання вимог екологічної безпеки на тимчасово окупованих територіях України, в Чорному та Азовському морях.

10. Створити відповідно до статті 14 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» робочу ситуативну групу щодо захисту національних інтересів України у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці з метою моніторингу загроз національній безпеці та підготовки відповідних пропозицій.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у місячний строк на затвердження Президентові України проект Положення про робочу ситуативну групу щодо захисту національних інтересів України у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ТУРЧИНОВ



Ещё на эту тему:

19:10 12.10.2018
Авиация оккупантов отрабатывает воздушные бои
18:18 12.10.2018
На побережье Азовского моря прошли военные учения
13:49 12.10.2018
Хронологія кризи в Азовському морі - як працює блокада портів із використанням окупованого Криму та Керченської протоки / Карта
19:39 11.10.2018
Агрессивные действия России в Азовском море являются основанием для новых санкций против РФ со стороны ЕС
18:18 11.10.2018
Джемилев предлагает ПАСЕ расследовать размещение Россией ядерного оружия в оккупированном Крыму
17:50 11.10.2018
Украина создала группировку войск, готовых к отражению агрессии с востока, Крыма, Приднестровья и севера
10:51 11.10.2018
Призывников из оккупированного Крыма отправят на материк самолетами
07:57 11.10.2018
Украинские и российские пограничники ''поговорили'' о Крыме
07:17 11.10.2018
В оккупированном Крыму заявили о ''масштабной провокации'' Украины в Азовском море
19:38 10.10.2018
В сторону оккупированного Симферополя движется большая колонна военной техники / Видео
09:56 10.10.2018
Военные моряки просят жителей Бердянска не беспокоиться они дня три постреляют
07:03 10.10.2018
В ООН заявили о беспрецедентной милитаризации аннексированного Крыма
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
15:36 11.10.2018
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
13:58 10.10.2018
США увеличат финансовую помощь Армении
14:56 05.10.2018
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
Все новости страны
Болгария Болгария
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
Все новости страны
Греция Греция
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
10:37 12.10.2018
В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
16:57 11.10.2018
Разведка США раскрыла Греции планы РФ по Македонии
14:15 11.10.2018
Авиакомпания Греции на три месяца приостановит полеты в Украину
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
15:08 09.10.2018
Тирасполь вооружается системами «Град» последнего поколения / Фото
13:47 09.10.2018
Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
Все новости страны
Россия Россия
19:37 12.10.2018
В Краснодарском крае экипажи боевых «Терминаторов» высадили ночью воздушный десант
17:23 11.10.2018
Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году и не будет платить взносы
16:03 11.10.2018
В сенате США предложили выделить $1 миллиард на защиту ЕС от российских энергоресурсов
12:30 11.10.2018
Аварийный "Союз" приземлился в Казахстане
Все новости страны
Румыния Румыния
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
Все новости страны
Турция Турция
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
16:02 12.10.2018
Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
11:53 12.10.2018
В Турции начинается суд над американским пастором Брансоном
08:48 12.10.2018
По делу журналиста The Washington Post будет создана совместная рабочая группа
Все новости страны
Украина Украина
19:10 12.10.2018
Авиация оккупантов отрабатывает воздушные бои
18:18 12.10.2018
На побережье Азовского моря прошли военные учения
18:14 12.10.2018
Хронологія кризи в Азовському морі - рішення РНБО по Азовському морю
17:25 12.10.2018
Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Сенцова на премию Сахарова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс