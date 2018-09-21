Расчёты противовоздушной обороны (ПВО) фрегата Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» провели тренировку по отражению массированного ракетного авиационного удара (МРАУ) условного противника.

По замыслу учения, авиация условного противника взлетела со скрытого аэродрома и при подлёте к пункту базирования кораблей Черноморского флота России произвела запуск крылатых ракет, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В ходе тренировки расчёты боевых информационных постов (БИП) обнаружили и классифицировали имитированные цели, а расчёты ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками отразили МРАУ.

Также в ходе тренировки совместно с дежурной сменой центра управления флота была проверена организация связи на запасных и резервных частотах.

Напомним: В оккупированный Севастополь пришел фрегат «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами на борту.