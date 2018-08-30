В рамках сдачи итоговой проверки за 2018 учебный год экипажи боевых вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и транспортно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор» 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнили специальные задачи в ночных условиях.

На специальных полигонах в Краснодарском крае летчики, ориентируясь исключительно по приборам ночного видения, отработали огневую поддержку штурмовых отрядов, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Также в ходе проверки пилоты выполнили нормативы по обнаружению и распознаванию подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

В свою очередь подразделения наземных авиационных служб отработали порядок действий по подготовке к переброске штатной техники на запасные и оперативные аэродромы.

Контрольная проверка за учебный год в военном округе проводится под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Для оценки личного состава соединений и воинских частей в округе сформированы комплексные комиссии из числа подготовленных офицеров. Проверка организована в два этапа и завершится в конце октября.

Всего в итоговой проверке авиационных подразделений округа задействовано свыше 4 тыс. военнослужащих и около 100 самолетов и вертолетов.