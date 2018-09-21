Авиация оккупантов отрабатывает воздушные бои

19:10 12.10.2018 0 комментариев Крым

В рамках стартовавшей в Южном военном округе итоговой проверки за 2018 учебный год около 10 авиационных полков 4-й армии ВВС и ПВО отрабатывают практические задачи завоевания превосходства над условным противником в воздухе.

Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ, передает Флот - 2017.

На полигонах летчики проводят учебные воздушные бои, выполняют пуски управляемых и неуправляемых ракет и производят стрельбы из авиационных пушек. Контрольные упражнения выполняются как над сушей, так и над морем.

Учебно-боевые полеты с применением авиационных средств поражения осуществляют экипажи самолетов истребительной, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации: экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2, фронтовых бомбардировщиков Су-34 и Су-24М, самолетов штурмовой авиации Су-25СМ3, а также ударных и транспортных вертолетов Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М.

В ходе проверки экипажи вертолетов Ми-8АМТШ провели воздушную разведку и прикрытие действий мотострелковых подразделений с воздуха.

В течение двух недель комплексные комиссии управления военного округа и командования 4-й армии ВВС и ПВО проверят уровень боевой, мобилизационной и технической готовности авиационных соединений.

Всего в итоговой проверке авиационных подразделений округа задействованы свыше 4 тыс. военнослужащих и около 100 самолетов и вертолетов. Экзаменационные мероприятия завершатся в конце октября.

Напомним, 4-я армия ВВС и ПВО – это оперативное объединение ВВС России. После аннексии крымского полуострова РФ в июне 2014 г. в состав армии незаконно включены воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск, которые дислоцировались на территории временно оккупированной АР Крым и г. Севастополя

В настоящее время соединения и воинские части 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО дислоцированы на территории трех федеральных округов - Южного, Северо-Кавказского и так называемого «Крымского», а также одного «города федерального значения – Севастополя».

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе.



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