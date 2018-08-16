Суд города Измир приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения. Запрет на выезд и домашний арест Брансона отменен.

Сегодня пастор в четвертый раз предстал перед судом, сообщает Анадолу.

Учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда.

Брансон был задержан девятого декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве течению Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и PKK.

Обвинительный акт в отношении американского пастора подготовил генеральный прокурор Измира Беркант Каракая.