Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
|17:52 12.10.2018
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|Турция
Суд города Измир приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения. Запрет на выезд и домашний арест Брансона отменен.
Сегодня пастор в четвертый раз предстал перед судом, сообщает Анадолу.
Учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда.
Брансон был задержан девятого декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве течению Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и PKK.
Обвинительный акт в отношении американского пастора подготовил генеральный прокурор Измира Беркант Каракая.
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