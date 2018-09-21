Министр иностранных дел Британии Джереми Хант поддержал кандидатуру украинского политзаключенного Олега Сенцова на премию Сахарова, которую ЕП традиционно присуждает политическим и общественным деятелям, отстаивающим права человека и базовые свободы.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Укринформ.

"145-дневное голодание Олега Сенцова разоблачило отражение несправедливости, с которой сталкиваются украинские политические заключенные, удерживаемые Россией. Я поддерживаю его (Сенцова - ред.) кандидатуру, выдвинутую Европарламентом на нынешнюю премию Сахарова", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, украинский режиссер Олег Сенцов вошел в число трех возможных кандидатов на присвоение премии имени Сахарова, которую Европарламент традиционно присуждает политическим и общественным деятелям, отстаивающим права человека и базовые свободы.

Окончательного победителя объявят 25 октября.