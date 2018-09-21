Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Сенцова на премию Сахарова
|17:25 12.10.2018
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|Крым
Министр иностранных дел Британии Джереми Хант поддержал кандидатуру украинского политзаключенного Олега Сенцова на премию Сахарова, которую ЕП традиционно присуждает политическим и общественным деятелям, отстаивающим права человека и базовые свободы.
Об этом он написал в Twitter, сообщает Укринформ.
"145-дневное голодание Олега Сенцова разоблачило отражение несправедливости, с которой сталкиваются украинские политические заключенные, удерживаемые Россией. Я поддерживаю его (Сенцова - ред.) кандидатуру, выдвинутую Европарламентом на нынешнюю премию Сахарова", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, украинский режиссер Олег Сенцов вошел в число трех возможных кандидатов на присвоение премии имени Сахарова, которую Европарламент традиционно присуждает политическим и общественным деятелям, отстаивающим права человека и базовые свободы.
Окончательного победителя объявят 25 октября.
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