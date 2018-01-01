На Арабатской стрелке раскопали "сенсационный" курган / Фото

16:56 12.10.2018 0 комментариев Херсонская обл.

На курортной Арабатской Стрелке Херсонщины археологи открыли в кургане эпохи бронзы, расположенном на территории Счасливцевского сельского совета Генического района, 16 захоронений разных культур.

Об этом сообщил официальный сайт Счасливцевского сельского совета, передает Укринформ.

"С 17 сентября по 9 октября в селе Счасливцево продолжалась осенняя Арабатская археологическая экспедиция-2018. Научные сотрудники Института археологии НАН Украины под руководством заведующего отделом "Полевой комитет" Института Археологии НАН Украины Юрия Болтрика провели на заказ Счасливцевского сельского совета раскопки кургана бронзового века. Первая находка буквально в первый же день раскопок останков воина-сармата (представителя племени роксоланов) ошеломила всех. Но оказалось, что это не все, за ней были открытия за открытием - археологи открыли в кургане 16 захоронений. Как сообщил председатель экспедиции Юрий Болтрик, 7 из них принадлежат к ямной культуре, 1 - к катакомбной, 1 - к срубной культуре, 2 захоронения принадлежат позднесредневековым кочевникам, 3 - оставлены поселением культурного круга Бабино, 1 могилу оставили роксоланы (представители кочевых сарматов)", - говорится в размещенном на сайте сельсовета материале.

Относительно же часового периода использования данного кургана, то, по предварительной информации археологов, он охватывает время от 3 тысячелетия до н.э. до 15 - 17 века н.э. То есть, как место захоронения этот курган давние жители Арабатской степи использовали в период с эпохи ранней бронзы до позднего средневековья, отмечается в сообщении. [Поховання середньовічних кочовиків]

Согласно обнародованной информации, археологи нашли в кургане железные меч и нож (сохранились в обломках), кремниевый меч, серебряную пронизку (покрытую мощным слоем окисла, поэтому сам металл вероятно не сохранился), 4 небольших глиняных кувшина, на которых можно хорошо разглядеть орнаменты и фрагменты амфор и другой лепной посуды. Найденные артефакты археологи отвезли в Киев для более тщательного исследования специалистами.

"У сельского совета есть желание провести дополнительное исследование останков. Как отметили археологи, есть возможность узнать возраст, пол, народность этих людей, откуда они пришли, даже какая тогда была еда. Также все эти исследования подтверждают, что Арабатской Стрелке не 800 - 900 лет, как принято считать, а что она значительно старше, хотя тогда и выглядела по-другому. И что еще 5 тысяч лет назад здесь жили люди. Весной планируем повторить экспедицию, а за зиму будем думать, каким образом, и в какой форме донести полученную информацию до жителей и туристов.", - заявил Счасливцевский сельский председатель Виктор Плохушко.



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