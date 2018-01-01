Реконструкция включает земляные работы, укладку верхнего строения пути, строительство станционных объектов и обустройство системы энергоснабжения.

По данным Министерства транспорта Румынии, работы по реконструкции участка Сигишоара-Кослариу линии Брашов-Симерия, являющейся частью панъевропейского транспортного коридора IV, будут закончены к концу 2018 года, передает ЦТС ссылаясь на "Железные дороги мира".

Проект реконструкции включает земляные работы, укладку верхнего строения пути, строительство станционных объектов и обустройство системы энергоснабжения. Завершены работы по реконструкции арочного моста через реку Тырнава-Маре, проходка тоннеля Сигишоара длиной 401 м между железнодорожными станциями Сигишоара и Данес и тоннеля Данес длиной 969 м, являющегося самым длинным железнодорожным тоннелем, построенным в Румынии после 1989 года.

Эти работы позволят развивать максимальную скорость 160 км/ч на участках Сигишоара-Ацел и на мостах через Тырнаву.

Контракт на сумму около 187 млн евро был подписан в 2012 года между железными дорогами Румынии и консорциумом, состоящим из трех компаний: испанских FCC Construcción и Azv и австрийской Alpine BAU.

Напомним, к 2020 году планируется запуск нового ж/д коридора Альп - Западные Балканы, который пройдет по территории Австрии, Словении, Хорватии, Сербии и Болгарии.