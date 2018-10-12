Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
|16:02 12.10.2018
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|Турция
Власти Турции передали американским чиновникам аудио- и виодеозаписи, которые подтверждают, что обозреватель Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Об этом сообщает сама газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников из обеих стран, передает Новая Газета.
«На записи можно услышать его голос и голоса людей, говорящих по-арабски. Также можно услышать, как его допрашивали, пытали, а затем убили», — рассказал один чиновник. По словам второго источника, на них слышно, как журналиста избивали.
Еще один чиновник рассказал изданию, что после убийства Хашкаджи команда безопасности консульства якобы отправилась в дом генерального консула Саудовской Аравии, где сотрудникам было предложено раньше уйти с работы домой.
Напомним, журналист и обозреватель Washington Post Джамаль Хашкаджи часто писал для издания критические статьи о Саудовской Аравии, из которой он ранее уехал, опасаясь преследований. 2 октября он пришел в консульство страны в Стамбуле для оформления необходимых для вступления в брак документов. После этого его не видели.
Турецкое агентство Anadolu утверждало, что в тот день страну на двух самолетах покинули 15 граждан Саудовской Аравии, в том числе официальные представители королевства, которые также находились в здании консульства.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль-Сауд в интервью Bloomberg назвал обвинения беспочвенными и заявил, что турецкими силовикам разрешат обыскать консульство, поскольку дипломатам нечего скрывать.
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