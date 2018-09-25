Представительство Президента Украины в АРК предлагает отменить закон о свободной экономической зоне “Крым”

15:35 12.10.2018 0 комментариев Крым

Представительство Президента Украины в АРК предлагает отменить закон о свободной экономической зоне “Крым”.

Об этом сообщает Представительство Президента Украины в АРК, передает  Укринформ.

Представительство Президента считает, что действующий сегодня закон "О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" оставляет поле для незаконной деятельности предприятий оккупированного полуострова.

"Представительством был недавно направлен на рассмотрение Президенту Украины через его Администрацию проект Закона Украины об отмене в целом указанного закона в 2014 г. с сохранением его отдельных норм, которые отвечают национальным интересам и потребностям защиты прав человека, в Законе Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», - говорится в сообщении.

Как информирует ППУ, в течение 2017-2018 гг. был осуществлен комплекс мероприятий относительно выявления фактов поставок электроэнергии, артезианской воды и минерального сырья через административную границу временно оккупированного Крыма для неправомерного обеспечения деятельности предприятий полуострова.

Соответствующие материалы периодически предоставляются Администрации Президента Украины, а также, в порядке рабочего взаимодействия, органам СБУ и другим уполномоченным государственным структурам.

Представительство будет и в дальнейшем принимать в рамках компетенции исчерпывающие меры по неотложному возвращению государственного контроля за водопользованием и защитой окружающей среды Сиваша, который стал сегодня естественным барьером на пути государства-агрессора.

Как сообщалось, 11 октября Представительство президента Украины в АРК предоставило материалы о незаконной работе насосной станции на Кутаранской плотине (Херсонская область), которая обеспечивает сырьем (рапой) два завода на территории оккупированного Крыма. По данным ППУ в АРК, все помещения насосной станции на Кутаранской плотине будут опечатаны.



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