ФСБ РФ задержала двух украинцев, которые ловили рыбу в Азовском море
|15:08 12.10.2018
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|Крым
Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ в море неподалеку от населенного пункта Весело-Вознесенка (РФ) задержали двух граждан Украины, которые осуществляли вылов рыбы на маломерном плавсредстве.
Об этом говорится в сообщении ООС, передает Укринформ.
"Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ в море неподалеку от населенного пункта Весело-Вознесенка (РФ) задержали двух граждан Украины, которые осуществляли вылов рыбы на маломерном плавсредстве. До Таганрогского залива украинские рыбаки вышли из временно оккупированного населенного пункта Холодное", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пограничное управление ФСБ РФ сообщает об отсутствии разрешения на вылов водных биологических ресурсов в украинцев и открытия против них дела об административных правонарушениях.
Проинформировано, что подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, выдвигая незаконные требования о взыскании денежных средств с рыбаков на пользу оккупационной администрации, заставляют людей рисковать и искать лучшего вылова у берегов страны-агрессора, тем самым подвергая их опасности быть задержанными представителями пограничной службы ФСБ РФ.
Пограничники из состава Объединенных сил напоминают рыбакам об опасной ситуации, что сложилась сейчас в Азовском море и рекомендуют ради сохранения собственной свободы обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, выходить в море из установленных пунктов базирования и не отходить слишком далеко от берега.
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