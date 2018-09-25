Кремлевские эксперты подготовили для Путина анализ ситуации в оккупированном Крыму

14:42 12.10.2018 0 комментариев Крым

Кремлевские эксперты подготовили для президента РФ В.Путина анализ ситуации в оккупированном Крыму.

В частности, по информации группы ИС, в подготовленном анализе делается акцент на том, что, несмотря на принятые меры по стабилизации обстановки в связи с прекращением водоснабжения через Северо-Крымский канал, ситуация с водообеспечением оккупированного полуострова приобретает угрожающий характер для промышленности и сельского хозяйства аннексированного Крыма.

В данном анализе подчеркивается:

- промышленные предприятия вынуждены не только снижать объемы производства, но и в ряде случаев полностью прекратить работу. При этом, на продолжающих деятельность ведущих крымских предприятиях не соблюдается технологический цикл, который предусматривает забор больших объемов технической воды, что в случае продолжения деятельности данных предприятий может привести к техногенной аварии с большим количеством жертв среди персонала и местных жителей;

- вследствие пересыхания пастбищ происходит быстрое уменьшение поголовья рогатого скота;

- из-за отсутствия поливных работ и ограниченных осадков, гибель урожая овощных и фруктовых культур достигает 60-65%. Вследствие этого возникла необходимость доставки нужного ассортимента с материковой части, что спровоцировало резкое повышение розничных цен, имеющее следствием негативный резонанс среди местного населения.

В анализе российские эксперты выразили убеждение в том, что, в случае не урегулирования в ближайшей перспективе вопроса водообеспечения оккупированного Крыма в промышленных масштабах, существует большая вероятность возникновения неконтролируемых чрезвычайных происшествий в виде дальнейших техногенных катастроф, вспышек различных заболеваний среди населения и скота, а также общей дестабилизации экологической ситуации.

При этом ранее с целью изучения причин и последствий аварии в Армянске, в аннексированный Крым была направлена группа экспертов НИИ МО РФ, которые и подтвердили версию о нарушении технологического цикла на АО "Крымский титан" из-за нехватки необходимого объема технической воды.

В связи с этим, в кругах высшего руководства РФ все чаще звучит мысль о том, что: "если вопрос по Украине не удастся решить в 2019 году политическими методами (выборы Президента и выборы в ВР Украины), а именно установления в Украине пророссийской власти, то его все равно надо будет решить любым другим способом, возможно, военным".



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