Щодо кризи в Азовському морі - ще раз маємо наочний приклад, як працює блокада українських портів із використанням окупованого Криму та Керченської протоки.

Нагадаємо, що захист шляхів експорту з портів України - це питання національної безпеки.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:.

Станом на 12:00 місцевий час в порту Маріуполь - жодного судна (фото 2). В порту Бердянськ - 1 судно (фото 3).

На вході в Азовське море на зараз - 12:00 місцевий час 12.10.18 – 13 суден (фото 1). 9 з них мають напрямок Маріуполь, 4 – Бердянськ. 1 судно стоїть майже 5 діб, 1 – 4 доби, 3 судна – 3 доби, 4 – 2 доби.

Керченська протока не закрита, судна РФ йдуть без затримки.

(Назва / Дедвейт, т/ Країна власника/ Дата та час прибуття до Керченської протоки/ Порт призначення)

EEMSLIFT NELLI; 4200; Нідерланди; 07.10.18; 23:00 - … ; Бердянськ;

SANTANA; 10860 ; Україна; 08.10.18; 23:00 - … ; Маріуполь;

ESTESTAR; 10887 ; Швейцарія; 09.10.18; 04:00 - … ; Бердянськ;

TAHA; 5050; Туреччина; 09.10.18; 13:00 - … ; Бердянськ;

ZARA; 8556; Ліван; 09.10.18; 18:00 - … ; Бердянськ;

HAZAR; 26052; Туреччина; 10.10.18; 09:00 - … ; Маріуполь;

PATRA 3; 11990; Болгарія; 10.10.18; 08:00 - … ; Маріуполь;

PEACE; 16817 ; Болгарія; 10.10.18; 13:00 - … ; Маріуполь;

MERRY M; 8890; Туреччина; 10.10.18; 09:00 - … ; Маріуполь

TAILWIND; 16880 ; Сінгапур / Естонія ; 11.10.18; 20:00 - … ; Маріуполь

ELAZIZ; 26052 ; Швейцарія ; 11.10.18; 21:00 - … ; Маріуполь

SALVINIA; 10407; Україна; 12.10.18; 03:00 - … ; Маріуполь

STEVIA; 11990 ; Болгарія ; 12.10.18; 07:00 - … ; Маріуполь