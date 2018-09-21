Хронологія кризи в Азовському морі - як працює блокада портів із використанням окупованого Криму та Керченської протоки / Карта
|13:49 12.10.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - ще раз маємо наочний приклад, як працює блокада українських портів із використанням окупованого Криму та Керченської протоки.
Нагадаємо, що захист шляхів експорту з портів України - це питання національної безпеки.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:.
Станом на 12:00 місцевий час в порту Маріуполь - жодного судна (фото 2). В порту Бердянськ - 1 судно (фото 3).
На вході в Азовське море на зараз - 12:00 місцевий час 12.10.18 – 13 суден (фото 1). 9 з них мають напрямок Маріуполь, 4 – Бердянськ. 1 судно стоїть майже 5 діб, 1 – 4 доби, 3 судна – 3 доби, 4 – 2 доби.
Керченська протока не закрита, судна РФ йдуть без затримки.
(Назва / Дедвейт, т/ Країна власника/ Дата та час прибуття до Керченської протоки/ Порт призначення)
EEMSLIFT NELLI; 4200; Нідерланди; 07.10.18; 23:00 - … ; Бердянськ;
SANTANA; 10860 ; Україна; 08.10.18; 23:00 - … ; Маріуполь;
ESTESTAR; 10887 ; Швейцарія; 09.10.18; 04:00 - … ; Бердянськ;
TAHA; 5050; Туреччина; 09.10.18; 13:00 - … ; Бердянськ;
ZARA; 8556; Ліван; 09.10.18; 18:00 - … ; Бердянськ;
HAZAR; 26052; Туреччина; 10.10.18; 09:00 - … ; Маріуполь;
PATRA 3; 11990; Болгарія; 10.10.18; 08:00 - … ; Маріуполь;
PEACE; 16817 ; Болгарія; 10.10.18; 13:00 - … ; Маріуполь;
MERRY M; 8890; Туреччина; 10.10.18; 09:00 - … ; Маріуполь
TAILWIND; 16880 ; Сінгапур / Естонія ; 11.10.18; 20:00 - … ; Маріуполь
ELAZIZ; 26052 ; Швейцарія ; 11.10.18; 21:00 - … ; Маріуполь
SALVINIA; 10407; Україна; 12.10.18; 03:00 - … ; Маріуполь
STEVIA; 11990 ; Болгарія ; 12.10.18; 07:00 - … ; Маріуполь
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