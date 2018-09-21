Россия принимает меры, чтобы прекратить "коллективное наказание жителей Крыма"
|13:40 12.10.2018
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|Крым
Россия предпринимает необходимые политические и правовые меры, чтобы жители оккупированного Крыма могли получать визы на въезд в другие страны.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает корреспондент 3652.ru.
"Мы эту работу [помощь крымчанам в получении виз] ведем в опять же политической, правовой плоскости и, в том числе, на конкретных примерах показываем, что эту ситуацию можно изменить. Шенгенские визы получить с пропиской в Крыму крайне затруднительно, но страновые визы дают. Тоже с большими сложностями, тоже с большими оговорками, с большими препятствиями, но ведется соответствующая работа", - сказала Захарова.
Она отметила, что сложности при выдаче виз связаны не с техническими моментами, а с политическими. "Создание искусственных барьеров в общении межличностном людей и их перемещений противоречит европейским ценностям и уже юридически закрепленным нормам. Но это все происходит", - добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что крымчане получают отказы при попытке оформить шенгенские визы по российским паспортам. Внимание на эту ситуацию обращали на разных уровнях, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал прекратить "коллективное наказание жителей Крыма".
Напоиним: Комитет ПАСЕ поддержал запрет на участие в работе парламентариям, избранным на оккупированных территориях.
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