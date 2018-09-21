Россия предпринимает необходимые политические и правовые меры, чтобы жители оккупированного Крыма могли получать визы на въезд в другие страны.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает корреспондент 3652.ru.

"Мы эту работу [помощь крымчанам в получении виз] ведем в опять же политической, правовой плоскости и, в том числе, на конкретных примерах показываем, что эту ситуацию можно изменить. Шенгенские визы получить с пропиской в Крыму крайне затруднительно, но страновые визы дают. Тоже с большими сложностями, тоже с большими оговорками, с большими препятствиями, но ведется соответствующая работа", - сказала Захарова.

Она отметила, что сложности при выдаче виз связаны не с техническими моментами, а с политическими. "Создание искусственных барьеров в общении межличностном людей и их перемещений противоречит европейским ценностям и уже юридически закрепленным нормам. Но это все происходит", - добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что крымчане получают отказы при попытке оформить шенгенские визы по российским паспортам. Внимание на эту ситуацию обращали на разных уровнях, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал прекратить "коллективное наказание жителей Крыма".

Напоиним: Комитет ПАСЕ поддержал запрет на участие в работе парламентариям, избранным на оккупированных территориях.