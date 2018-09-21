Президент России Владимир Путин планирует развернуть военное присутствие в Ливии с целью создать стратегический опорный пункт против Запада, эта страна станет "новой Сирией" и будет использована как база для ракет.

Об этом 8 октября написал британский таблоид The Sun со ссылкой на источники, передает Гордон.

По мнению собеседника в британском правительстве, "действия Путина в Ливии прямо соответствуют тактике, которую он применял в Сирии и Крыму".

Главная цель Кремля – захват контроля над крупнейшим маршрутом нелегальной миграции в Европу, что может спровоцировать "новую волну мигрантов, пересекающих Средиземное море", говорится в статье.

Таблоид написал, что "десятки" офицеров из Главного управления Генштаба РФ (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) и спецназ находятся в восточной Ливии. В прибрежных городах Тобрук и Бенгази работают две военные базы РФ, используя как прикрытие частную военную компанию "Вагнер".

Также сообщается, что в Ливии размещены разрушительные противокорабельные ракеты "Калибр" и зенитные ракетные системы С-300.

Таблоид сообщил, что Кремль поддерживает верховного главнокомандующего вооруженными силами Ливии Халифа Хафтара и "снабжает его войска тяжелой техникой".

По словам собеседников издания, о планах Москвы предупредили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в Ливии начались военные действия между разными повстанческими силами.

8 августа представитель Национальной армии Ливии, которая контролирует восточную часть государства, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари заявил в интервью "РИА Новости", что страну может спасти вмешательство России и лично российского президента Владимира Путина. По его словам, без РФ ливийский кризис решить невозможно.

Он рассчитывает, что Москва также "удалит других зарубежных игроков" из Ливии.

Напомним: Военно- морская база в оккупированном Крыму облегчает Путину создание из Ливии "новой Сирии".